Obama a Clinton vyhlásili, že vraždy v podaní agentov by mali byť pre USA budíčkom

„Ak sa po 250 rokoch vzdáme našich slobôd, možno ich už nikdy nezískame späť,“ skonštatoval Bill Clinton.
Bývalí americkí prezidenti Barack Obama a Bill Clinton v nedeľu dôrazne vyzvali Spojené štáty, aby sa postavili za svoje hodnoty. Udialo sa tak po druhom zabití občana v Minneapolise imigračnými agentmi, z ktorého Donald Trump obvinil demokratický „chaos“.

Trumpova administratíva čelí silnejúcemu tlaku pre masívne zásahy proti imigrácii, najmä po tom, čo federálni agenti v sobotu zastrelili 37-ročného zdravotníka Alexa Prettiho. K tomuto incidentu došlo necelé tri týždne po tom, čo imigračný úradník v rovnakom meste zastrelil 37-ročnú Renee Goodovú.

Trumpova administratíva vyhlásila, podobne ako po smrti Goodovej, že Pretti chcel federálnym agentom ublížiť. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť tvrdí, že pri Prettim našli pištoľ a náboje.

Video z incidentu však podľa všetkého túto verziu spochybňuje. Na overených záberoch bolo vidieť, že Pretti nevytiahol zbraň, pričom agenti na neho začali strieľať len niekoľko sekúnd po tom, ako mu do tváre nastriekali chemický dráždivý prostriedok a hodili ho na zem.

Obe tragédie vyvolali pobúrenie, a to aj u dvoch Trumpových demokratických prezidentských predchodcov. Barack a Michelle Obamovci v nedeľu vo vyhlásení uviedli, že streľba na Prettiho by mala byť „budíčkom“, že základné americké hodnoty „sú čoraz viac pod útokom“.

O niekoľko hodín neskôr Bill Clinton povedal, že pokojní demonštranti „boli zatknutí, zbití, zasiahnutí slzotvorným plynom a čo je najhoršie, v prípade Renee Goodovej a Alexa Prettiho, zastrelení a zabití“. „Toto všetko je neakceptovateľné,“ povedal Clinton vo vyhlásení a vyzval Američanov, aby sa „postavili a prehovorili“. „Ak sa po 250 rokoch vzdáme našich slobôd, možno ich už nikdy nezískame späť,“ skonštatoval Clinton.

