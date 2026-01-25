Federálni agenti v americkom meste Minneapolis tento mesiac zabili druhého človeka

Federálni imigrační agenti v sobotu v americkom meste Minneapolis v štáte Minnesota zabili amerického občana. Ide o druhý takýto incident v tomto mesiaci, ktorý vyvolal nové protesty. Miestni predstavitelia naliehajú na administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby stiahla agentov migračného a colného úradu (ICE).
Federálni agenti počas potýčky na ceste zastrelili 37-ročného zdravotníka Alexa Prettiho. Predchádzajúca streľba si 7. januára vyžiadala život 37-ročnej Renee Nicole Goodovej. Trumpova administratíva vyhlásila, podobne ako po smrti Goodovej, že Pretti chcel federálnym agentom ublížiť. Video z incidentu však podľa všetkého túto verziu spochybňuje. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť tvrdí, že pri Prettim našli pištoľ a náboje. Náčelník polície v Minneapolise Brian O’Hara uviedol, že zabitý muž legálne vlastnil zbraň a mal povolenie na jej nosenie.
Imigrační agenti v Minneapolise smrteľne postrelili 37-ročnú ženu, obyvatelia mesta vyšli do ulíc
Video, ktoré odvysielali americké médiá, ukazuje Prettiho, ako si natáča agentov a riadi dopravu.
Po tom, ako agent na chodníku zrazil protestujúcu ženu na zem, Pretti sa postavil medzi nich a agent mu do tváre nastriekal dráždivú chemickú látku. Agent potom Prettiho povalil na zem a viacerí príslušníci ICE sa ho pokúšali spacifikovať. O niekoľko sekúnd nato, čo príslušník našiel a vytiahol mužovi z nohavíc zbraň, agenti spustili paľbu. Potom z diaľky na jeho nehybné telo ešte niekoľkokrát vystrelili.
Demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz označil streľbu za „hroznú“ a požadoval, aby vyšetrovanie viedol štát. Federálne úrady zabránili miestnym vyšetrovateľom podieľať sa na vyšetrovaní smrti Goodovej.