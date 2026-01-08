Imigrační agenti v Minneapolise smrteľne postrelili 37-ročnú ženu, obyvatelia mesta vyšli do ulíc

Federálna vláda v reakcii na streľbu uviedla, že obeť sa pokúšala zraziť agentov, a označila to za pokus o útok a „domáci terorizmus“.
Immigration Enforcement Minneapolis
Protest a spomienkový pochod v Minneapolise po tom, ako imigrační agenti ICE v stredu 7. januára zastrelili miestnu obyvateľku. Foto: Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP
V americkom Minneapolise v štáte Minnesota vyšli vo štvrtok do ulíc tisícky ľudí po tom, čo príslušník americkej imigračnej služby ICE zastrelil 37-ročnú ženu. Incident vyvolal ostrú reakciu miestnych predstaviteľov, ktorí odmietli tvrdenia federálnej vlády, že jej konanie predstavovalo „domáci terorizmus“.

Podľa miestnych médií bola obeťou stredajšej streľby Renee Nicole Goodová, ktorú príslušník ICE zasiahol z bezprostrednej blízkosti, keď sa pokúšala odísť autom obkoleseným federálnymi agentmi. Videozáznam ukazuje, ako sa maskovaný agent pokúša otvoriť dvere jej vozidla, po čom ďalší agent do auta trikrát vystrelí. Auto následne narazilo do stojacich vozidiel a skrvavená žena ostala nehybne ležať v kabíne.

Streľba v sebaobrane

Federálna vláda v reakcii uviedla, že Goodová sa pokúšala zraziť agentov, a označila to za pokus o útok a „domáci terorizmus“. Starosta Minneapolisu Jacob Frey toto tvrdenie odmietol ako „kravinu“ a vyzval imigračných agentov, aby opustili mesto. Guvernér Minnesoty Tim Walz označil reakciu federálnej vlády za propagandu a prisľúbil „úplné, spravodlivé a rýchle vyšetrovanie“.

Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, pod ktoré imigračný úrad patrí, na sociálnej platforme X uviedlo, že žena sa pokúšala autom zraziť príslušníka ICE, ktorý „strieľal v sebaobrane“.

Po incidente vyšli do ulíc tisíce ľudí s transparentmi „ICE preč z MPLS“. MLPS je všeobecne používaná skratka pre Minneapolis. Demonštrácie boli podľa miestnych novín The Minnesota Star Tribune ohlásené aj pred federálnymi budovami a na ďalších miestach v oblasti Minneapolisu.

Premena na polovojenské jednotky

Agenti ICE zohrávajú kľúčovú úlohu v deportačnej politike súčasnej administratívyprezidentaDonalda Trumpa, často v rozpore s postojmi miestnych samospráv. V Minneapolise podľa úradov pôsobí okolo 2 000 príslušníkov agentúry ICE, o ktorej kritici tvrdia, že sa za Trumpovej vlády mení na polovojenskú organizáciu.

K podobnému incidentu došlo minulý rok v septembri v Chicagu, kde imigračný dôstojník zastrelil nezdokumentovaného migranta, o ktorom federálne úrady tvrdili, že sa pokúsil uniknúť tým, že autom narazil do agenta.

