Donald Trump hrozí clami krajinám, ktoré nepodporia jeho plán prevziať Grónsko

Prezident Spojených štátov tvrdí, že arktický ostrov je nevyhnutný pre národnú bezpečnosť.
Trump
Americký prezident Donald Trump počas rozhovoru s novinármi na palube Air Force One 11. januára 2026.
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že nevylučuje zavedenie obchodných ciel voči krajinám, ktoré nepodporia jeho plán prevziať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska, členského štátu NATO.

„Možno uvalím clá na krajiny, ktoré nepôjdu spolu s nami v otázke Grónska, pretože ho potrebujeme pre národnú bezpečnosť,“ povedal Trump počas diskusie o zdravotníctve v Bielom dome. Svoje vyjadrenia zopakoval v čase rastúceho napätia medzi Washingtonom a Kodaňou pre budúcnosť arktického ostrova.

Grónsko aj Nobelova cena

Trump v posledných týždňoch opakovane tvrdí, že kontrola nad Grónskom je pre Spojené štáty strategicky nevyhnutná, a to najmä v súvislosti s obranou, arktickými námornými trasami a plánovaným systémom protivzdušnej a protiraketovej obrany Golden Dome (Zlatá kupola). Dánsko aj Grónsko tieto vyjadrenia odmietajú a zdôrazňujú, že o budúcnosti územia môžu rozhodovať výlučne jeho obyvatelia.

Zvyšovanie napätia

Grónsko má pre Spojené štáty a NATO dlhodobo strategický význam pre svoju polohu v Arktíde, kde sa v dôsledku klimatických zmien otvárajú nové obchodné a vojenské trasy. USA na ostrove prevádzkujú základňu Pituffik, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v systéme včasného varovania pred balistickými raketami.

Záujem o Arktídu v posledných rokoch rastie aj zo strany Ruska a Číny, čo zvyšuje geopolitické napätie v regióne. Spojené štáty opakovane vyzývali Dánsko, aby posilnilo vojenskú prítomnosť v Grónsku, zatiaľ čo európski spojenci zdôrazňujú rešpektovanie územnej integrity a medzinárodného práva.

