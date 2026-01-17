Ruky preč od Grónska! Tisíce ľudí protestovali v Kodani proti prevzatiu ostrova Spojenými štátmi

Podľa prieskumu z januára 2025 osemdesiatpäť percent Grónčanov odmieta, aby sa územie stalo súčasťou USA; podporu takémuto kroku vyjadrilo len šesť percent obyvateľov ostrova.
Verejná demonštrácia na protest proti snahám USA o ovládnutie Grónska 17. januára 2026 v Kodani. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix via AP
Tisíce ľudí vyšli v sobotu do ulíc dánskej metropoly na protest proti snahám amerického prezidentaDonalda Trumpa získať kontrolu nad Grónskom, autonómnym územím Dánska. Demonštrácia bola reakciou na jeho varovanie, že Washington môže „uvaliť clá“ na krajiny, ktoré sa postavia proti jeho plánu prevziať tento arktický ostrov a jeho nerastné bohatstvo.

Kalaallit Nunaat!

Protesty sa konali počas návštevy spoločnej demokraticko-republikánskej delegácie amerického Kongresu v Kodani, ktorá dala najavo, že mnohí Američania nesúhlasia s konfrontačnou líniou súčasnej Trumpovej administratívy. Pred radnicou sa vytvorilo more dánskych a grónskych vlajok, pričom dav skandoval „Kalaallit Nunaat!“ – názov ostrova v grónčine.

Cieľom je vyslať „jasný a jednotný odkaz rešpektu k demokracii a základným ľudským právam Grónska“, napísalo na svojej webovej stránke združenie grónskych obyvateľov v Dánsku Uagut.

Nie je to len náš boj

Partnerská demonštrácia je plánovaná aj v grónskom hlavnom meste Nuuk so začiatkom o 16.00 hod. miestneho času. Účastníci budú pochodovať k americkému konzulátu na protest proti „nelegálnym plánom USA prevziať kontrolu nad Grónskom“.

„Žiadame rešpektovanie medzinárodného práva a medzinárodných právnych princípov. Toto nie je len náš boj, je to boj, ktorý sa týka celého sveta,“ uviedli organizátori vo vyhlásení.

