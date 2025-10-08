Heger skĺzol pred Sulíkom na kolená a prosíkal ho, aby nepovalil vládu. Bolo to nedôstojné a trápne, spomína Pčolinský - VIDEO

Bývalý podpredseda parlamentu Peter Pčolinský prezradil ako vyzerali posledné hodiny pred pádom vlády Eduarda Hegera.
Národná rada v decembri 2022 vyslovila nedôveru vláde Eduarda Hegera. Za jej pád hlasovalo 78 poslancov. Vtedajší premiér sa pokúsil na poslednú chvíľu vládu zachrániť. Kolujú klebety o tom, ako Heger po kolenačky prosíkal jedného z koaličných partnerov – vtedajšieho šéfa SaS Richarda Sulíka, aby vládu nepovalil.
Túto informáciu aktuálne potvrdil aj Peter Pčolinský v rozhovore pre agentúru SITA.„To bola pre mňa bodka, že vo chvíli, keď Richarda Sulíka prosil, aby nepovalil vládu, tak skĺzol až na kolená. Bolo to nedôstojné a mne bolo trápne aj za neho,“ opisoval situáciu Pčolinský.
Premiér sa submisívne podriaďoval Matovičovi
Bývalý podpredseda parlamentu tvrdí, že aj keď bol toho času oficiálne premiérom Heger, v zákulisí všetko naďalej riadil Igor Matovič.
„Viete, to boli situácie, keď na koaličnej rade Eduard Heger prezentoval nejaký názor, že bude to takto, lebo ja som premiér. A v tej chvíli sa len otočil Igor Matovič a mu len povedal, že hnutie OĽaNO má na to iný názor a bude to takto a Edo sklopil uši a ťukal si do notebooku ďalej. Čiže tým premiérom bol stále Igor Matovič,“ pripomenul Pčolinský správanie Hegera, ktorý sa vo všetkom podriaďoval šéfovi OĽaNO.
Heger dal slovo chlapa, ktoré nedodržal
Pčolinský vyčítal Hegerovi aj to, ako sa zachoval po tom, čo Špecializovaný trestný súd oslobodil jeho brata – bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského spod obžaloby.
„Keď zadržali môjho brata, tak on ako premiér mal všetky tie informácie a on mi vtedy povedal, že ak nejaký súd povie, že je nevinný, respektíve, že ten skutok nespáchal, tak sa verejne ospravedlní, lebo on je premiér a stalo sa to za jeho vlády,“ pripomenul slová bývalého premiéra Pčolinský.
„V júni tohto roku môj brat bol v plnom rozsahu oslobodený spod obžaloby. Čítal som ten rozsudok a je naozaj veľmi zaujímavý, lebo sudca tam strašne nakladá prokurátorovi a kajúcnikom,“ pokračoval Pčolinský s tým, že Hegerovi po rozsudku napísal aj súkromnú správu, že čaká, že dodrží slovo chlapa a ospravedlní sa, no on to odmietol. „Eduard Heger sa odmietol ospravedlniť. V tomto ma sklamal, lebo toto nie je chlap,“ vyhlásil Pčolinský na adresu expremiéra.
Veľké sklamanie
Pčolinský v rozhovore pre agentúru SITA hovoril aj o tom, že Heger ho osobne sklamal, a to nielen politicky, ale aj ľudsky. „O ňom nemôžem tvrdiť, že je neslušný človek. On je slušný človek. Akurát, že absolútne nemal na funkciu ministra financií a na premiéra. Absolútne na to manažérsky nemal. Ani osobnostne,“ zhodnotil.
Ako je známe, bývalý premiér Eduard Heger v marci 2023 vystúpil z hnutia OĽaNO a vstúpil do novovzniknutej strany Demokrati, kde bol zvolený do funkcie predsedu strany. Po neúspešných predčasných parlamentných voľbách (Demokrati skončili so ziskom 2,93 percenta) však Heger odstúpil z funkcie predsedu a nahradil ho Jaroslav Naď.