Neznámy páchateľ láka od ľudí peniaze cez falošný profil ministra Rašiho

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši upozorňuje na svoj falošný profil na sociálnej sieti Facebook.

Neznámy páchateľ prostredníctvom neho žiada za sprostredkovanie finančnej pomoci poplatok vo výške 470 eur. Podľa ministra ide o nepravdivé a zavádzajúce údaje. Rašiho na túto skutočnosť upozornil jeden z fanúšikov, profil už nahlásil ako falošný. Minister sa zároveň rozhodol podať trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre.

„Mám za to, že týmto spôsobom dochádzalo k zasahovaniu do mojich práv na súkromie, zachovanie cti a dobrej povesti. Osoby, ktorým je umožnené pristúpiť k uvedenému falošnému profilu, boli uvádzané do omylu v otázke majiteľa profilu. Zároveň pomocou tohto falošného profilu mne neznáma osoba vystupovala neoprávnene verejne v mojom mene,“ priblížil Raši.

V prípade vytvorenia falošného profilu mohlo podľa ministra prísť k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z trestných činov v zmysle trestného zákona, najmä trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania.