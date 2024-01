Remišová založením Slovensko IT poškodila štát a spôsobila hanbu, podľa Rašiho suma dosahuje milióny eur (video+foto)

aktualizované 11. januára, 16:38

Zlé manažérske rozhodnutia bývalého vedenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) urobili zo spoločnosti Slovensko IT hanbu štátneho IT a eldorádo pre vyvolených. Ministerstvo platilo firme osem mesiacov od jej založenia za prevádzku, hoci nemala žiadnu zákazku.

Zlé manažovanie bývalého vedenia MIRRI

„Bývalej ministerke informatizácie Veronike Remišovej sme vystavili faktúru v hodnote viac ako 2,8 milióna eur. Za jej neprofesionalitu, zlé manažérske rozhodnutia a s tým spojenú škodu spôsobenú štátu založením Slovensko IT,“ informoval vo štvrtok súčasný minister informatizácie Richard Raši (Hlas-SD).

Slovensko IT mala poskytovať IT služby na základe zmlúv a objednávok najmä pre MIRRI, ale aj Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES) a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Fungovanie spoločnosti Slovensko IT

Prvú zmluva podpísala štátna akciovka osem mesiacov po založení. Mala vysoký počet zamestnancov, ale nemala podpísané žiadne objednávky, ani zazmluvnené žiadne projekty.

„Zamestnanci chodili do roboty, ak vôbec, dostávali plat a užívali si tieto parádne priestory,“ uviedol Raši s tým, že za priestory sa doteraz platilo ročne približne 240-tisíc eur.

„Keď do vedenia Slovensko IT nastúpil Tomáš Olexa, okamžite vyrokoval zľavu 50 % a za tie isté priestory bude firma platiť polovicu,“ podotkol minister. Nový šéf spoločnosti má za úlohu zastaviť tvorbu straty, postaviť Slovensko IT na nohy a efektívne ju riadiť.

Desiatky vážnych zistení

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) podľa ministerstva v piatok vydá oficiálnu kontrolnú správu s 27 veľmi vážnymi zisteniami.

„Tieto zistenia sa dotýkajú od manažmentu, cez zverejňovanie zmlúv, až po dodržiavanie právnych predpisov, vrátane porušovania zákona o finančnej kontrole a neodvádzanie poistného za zamestnancov,“ poznamenal Raši. Suma sa podľa neho vyšplhala takmer na 81-tisíc eur, čo môže mať ešte trestnoprávny dosah.

Rašiho tvrdenia sú zavádzajúce a manipulatívne

Tvrdenia ministra k zisteniam NKÚ sú podľa poslankyne Veroniky Remišovej (Za ľudí) zavádzajúce a manipulatívne. Ako zareagovala, zabudol spomenúť dôležité fakty zo správy kontrolórov, ktoré boli aj jedným z dôvodov založenia Slovensko IT. Kontrolná správa NKÚ uvádza, že vďaka štátnej spoločnosti „nastalo eliminovanie vendor lock-in, teda zníženie závislosti od dodávateľa.“

V minulosti, keď boli Richard Raši a Peter Pellegrini vicepremiérmi pre informatizáciu, podľa exministerky štát podpisoval zmluvy, kde napriek tomu, že za IT systémy platil stovky miliónov eur dodávateľovi, nevlastnil absolútne nič, bol závislý na dodávateľovi a projekty sa predražovali o milióny eur. Raši podľa Remišovej účelovo „zabudol“ zo správy spomenúť aj to, že sa skrátil proces realizácie projektov, čo je mimoriadne dôležité najmä pri eurofondových projektoch.

Žiaden podnikateľský plán

Jedným z najzávažnejších porušení v Slovensko IT je, že od svojho založenia nemala až do septembra 2023 schválený žiaden podnikateľský plán, ktorý je súčasťou riadenia a kontroly firmy.

„Spoločnosť nevedela kde smeruje a čo je jej vízia. Prvý ziskový rok zažila až v treťom obchodnom období, pričom v prvých dvoch bola stratová,“ upozornil rezortný štátny tajomník Ivan Ivančin. Ako dodal, spoločnosť tiež porušovala zákon o slobodnom prístupe k informáciám tým, že nezverejňovala údaje o objednávkach a faktúrach a dokonca 27 zmlúv nezverejnila bezodkladne po ich uzatvorení.

Nevykonala ani základnú finančnú kontrolu finančných operácií. Pri realizácii zákaziek podľa ministerstva využívalo Slovensko IT nielen svojich zamestnancov, ale aj služby subdodávateľov a dohodárov. Vlastné kapacity, teda zamestnancov na trvalý pracovný pomer, spoločnosť nevyužívala optimálne.

