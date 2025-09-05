Nezávislé médiá potvrdili mená viac ako 125-tisíc vojakov zabitých na Ukrajine

Nezávislé ruské médium Mediazona a ruská služba BBC potvrdili mená 125 681 ruských vojakov, ktorí boli zabití od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V porovnaní s predchádzajúcou správou zo začiatku augusta pribudli na zoznam mŕtvych mená 4 174 ruských vojakov. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Žurnalisti upozorňujú, že skutočné čísla sú pravdepodobne výrazne vyššie. Ich overené údaje pochádzajú z verejných zdrojov, ako sú nekrológy, príspevky príbuzných, správy regionálnych médií a vyhlásenia miestnych úradov.
Potvrdený počet mŕtvych podľa médií zahŕňa 34 200 dobrovoľníkov, 18 100 naverbovaných väzňov, 13 500 mobilizovaných vojakov a viac ako 5 500 dôstojníkov. Ukrajinský generálny štáb v piatok odhadol, že od začiatku vojny stratilo Rusko na Ukrajine 1 086 220 vojakov. Tieto údaje sa vo veľkej miere zhodujú s odhadmi západných spravodajských služieb.