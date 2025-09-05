Ruské útoky proti Ukrajine zabili počas uplynulého dňa päť ľudí

Päť ľudí prišlo o život počas uplynulého dňa pri ruských útokoch proti Ukrajine. V Charkovskej oblasti ruské drony zabili troch civilistov, uviedol gubernátor oblasti Oleh Synjehubov.
Dvaja pracovníci Dánskej rady pre utečencov zahynuli pri ruskom útoku v Černihivskej oblasti, keď odstraňovali míny na územi predtým okupovanom ruskými silami, uviedli miestne úrady. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že zasiahli miesto, odkiaľ štartovali ukrajinské drony dlhého doletu.
Po štvrtkovom samite Koalície ochotných francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že 26 krajín sa formálne zaviazalo nasadiť tzv. „silu uistenia“ na územie Ukrajiny, ktorá má odradiť Rusko od ďalšej agresie. Rastú však obavy, že ruský vodca Vladimir Putin nemá záujem vojnu ukončiť. Znepokojenie ešte zosilnelo po jeho návšteve Pekingu tento týždeň, kde vyhlásil, že Rusko bude vo vojne pokračovať, ak sa nepodarí dosiahnuť mierovú dohodu.