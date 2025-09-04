Rusko uviedlo, že bezpečnostné záruky, o ktoré žiada Ukrajina, predstavujú „záruky nebezpečenstva pre európsky kontinent“.„Myšlienky kyjevského lídra, ktoré sú v podstate kópiou iniciatív jeho európskych sponzorov… sú úplne neprijateľné,“ uviedla vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová.
Počas prejavu na okraji ekonomického fóra na ruskom Ďalekom východe Zacharovová označila záruky, ktoré očakáva Ukrajina, za „odrazový mostík pre teror a provokácie proti našej krajine“. „Nie sú to záruky bezpečnosti Ukrajiny, ale záruky nebezpečenstva pre európsky kontinent,“ dodala.
Vyjadrila sa tak pred štvrtkovým stretnutím ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s európskymi lídrami v Paríži, ktoré je súčasťou novej snahy vyvinúť tlak na ruského vodcu Vladimira Putina. Šéf Kremľa totiž sľúbil, že Rusko bude na Ukrajine bojovať ďalej, ak sa nepodarí dosiahnuť mierovú dohodu.