Netanjahu sa stretne s Bidenom i Harrisovou. Náš boj je aj váš boj, vyhlásil izraelský premiér

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa vo štvrtok stretne v Bielom dome s americkým prezidentom Joeom Bidenom a neskôr aj viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Biden a Netanjahu majú na programe aj stretnutie s rodinami amerických rukojemníkov zajatých pri útoku, ktorý rozpútal vojnu v Pásme Gazy, militantným hnutím Hamas.

Prínos pre Harrisovú

Stretnutia, ktoré prichádzajú v dôležitom momente pre všetkých troch politikov, nasledujú po tom, čo v stredu predseda izraelskej vlády predniesol plamenný prejav v Kongrese Spojených štátov. Biden nalieha na Izrael a Hamas, aby spečatili jeho návrh na prepustenie zostávajúcich rukojemníkov v Pásme Gazy v troch fázach, čo by bolo pre 81-ročného demokrata úspechom potvrdzujúcim jeho odkaz z prezidentského úradu.

Mohlo by to byť prínosom aj pre Harrisovú v jej snahe stať sa jeho nástupkyňou. Harrisová, ktorá je pravdepodobná nominantka Demokratickej strany na prezidentku, sa zase snaží dokázať, že má na to, aby mohla byť na čele Bieleho domu a riešiť otázky izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Stretnutie s Trumpom

Netanjahu zas čelí tlaku od rodín rukojemníkov, ktoré požadujú dohodu o prímerí, aby sa domov dostali ich príbuzní, aj od krajne pravicových členov jeho vládnej koalície, ktorí zas tlačia na to, aby odolal akýmkoľvek dohodám, ktoré by bránili Izraelu eliminovať Hamas. V stredu Netanjahu pred americkými kongresmanmi bránil konanie Izraela počas vojny a skritizoval obvinenia Medzinárodného trestného súdu o izraelských vojnových zločinoch.

Izrael bojom proti Hamasu podľa neho chráni spoločné záujmy na Blízkom východe bez toho, aby sa tam Američania angažovali v teréne. „Zapamätajte si toto: naši nepriatelia sú aj vaši nepriatelia. Náš boj, to je aj váš boj. A naše víťazstvo bude vaším víťazstvom,“ vyhlásil Netanjahu.

Izraelský premiér tiež pochválil Bidena a jeho vládu za podporu Izraela po spomenutom októbrovom útoku Hamasu, no zároveň spomenul kroky administratívy exprezidenta Donalda Trumpa, ktoré prospeli Izraelu, ako napríklad presunutie amerického veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema. V piatok by mal Netanjahu vycestovať na Floridu a stretnúť sa s Trumpom.