Demonštranti v Izraeli žiadali prímerie, ktoré by umožnilo prepustenie rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy (foto)

Obyvatelia Izraela v nedeľu zablokovali diaľnice v rámci protestu, na ktorom žiadali odstúpenie premiéra Benjamina Netanjahua a prímerie s palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré by umožnilo prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy.

Protesty zorganizovali v deň, v ktorý uplynulo deväť mesiacov odvtedy, ako militanti vpadli na juh Izraela a odvliekli rukojemníkov.

Stovky rukojemníkov

V Pásme Gazy je stále približne 120 izraelských rukojemníkov po tom, ako palestínski militanti prepustili zhruba 100 z nich počas novembrového prímeria.

Izrael predpokladá, že viac ako 40 rukojemníkov je mŕtvych a existujú obavy, že počet tých, ktorí v zajatí prišli o život, stúpne, ak bude vojna proti Hamasu pokračovať.

Niekoľko etáp prímeria

V sobotu Hamas vyjadril predbežný súhlas s americkým návrhom, ktorý predpokladá prímerie v Gaze tvorené niekoľkými etapami. Uviedli to predstavitelia Hamasu a Egypta.

Podľa návrhu Washingtonu by v prvej fáze nastalo úplné šesťtýždňové prímerie, počas ktorého by Hamas zo zajatia prepustil starých a chorých rukojemníkov a ženy výmenou za stovky Palestínčanov väznených v Izraeli. Počas týchto šiestich týždňov by sa Izrael stiahol z husto obývaných oblastí Gazy a umožnil by obyvateľom severu Pásma Gazy vrátiť sa do svojich domovov.

Hamas však podľa predstaviteľa tohto hnutia a Egypta stále od vyjednávačov chce písomné záruky, že Izrael bude pokračovať v rokovaní o trvalom prímerí, keď do platnosti vstúpi prvá fáza prímeria.