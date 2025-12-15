Obchodné rokovania s Indiou sa natiahnu do budúceho roka, tvrdí Šefčovič

Európska únia plánuje uzavrieť dohodu o voľnom obchode s Indiou do konca januára namiesto pôvodne plánovaného konca tohto roka. V pondelkovom rozhovore pre web Politico to povedal slovenský eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič.
„Plán je, že pravdepodobne v druhom januárovom týždni príde indický minister obchodu Piyush Goyal na ďalšie kolo rokovaní,“ uviedol Šefčovič a dodal: „Existuje spoločná vôľa urobiť všetko pre to, aby sme dohodu dosiahli a využili každý možný deň až do indického národného dňa,“ dodal.
India oslavuje svoj každoročný Deň republiky 26. januára a ako čestní hostia boli pozvaní predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová a predseda Rady António Costa. Von der Leyenová a indický premiér Naréndra Módí sa vo februári zaviazali uzavrieť dohodu o voľnom obchode do konca roka, čo však bolo náročným cieľom.
Šefčovič však uviedol, že celý proces brzdí niekoľko problémov, vrátane toho, že India spája svoje námietky voči plánovanej uhlíkovej dani EÚ na hraniciach a ochranným opatreniam pre oceľ s požiadavkou samotnej EÚ na zníženie ciel na automobily.
Šefčovič minulý týždeň opäť odcestoval do Naí Dillí, aby prekonal hlavné prekážky potrebné na ukončenie rokovaní EÚ s najľudnatejšou krajinou sveta. „Ideálny scenár by bol – ako sme oznámili s Indonéziou – aby sme dokončili politické rokovania o dohode o voľnom obchode,“ povedal Šefčovič. „To by bol môj ideálny scenár, ale ešte tam nie sme.“
EÚ a Indonézia uzavreli dohodu v septembri. „Je to mimoriadne, mimoriadne náročné,“ povedal Šefčovič.