Bývalý šéf CIA: Putinovi môžeme dať „mat“ dvoma ťahmi

Bývalý riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a generál americkej armády vo výslužbe David Petraeus tvrdí, že Západ má k dispozícii dva kľúčové ťahy, ktoré by mohli prinútiť Vladimira Putina ukončiť vojnu na Ukrajine.
Ako Petraeus uviedol v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera, kombinácia využitia zmrazených ruských aktív v prospech Kyjeva a tvrdších sankcií zameraných na ruskú vojnovú ekonomiku by spôsobila, že Moskva by už nedokázala pokračovať v agresii.
Prvým krokom je podľa neho využitie 200 až 250 miliárd dolárov zo zmrazených ruských devízových rezerv ako záruky na vydanie dlhopisov, pričom získané financie by smerovali Ukrajine.
„So zbraňovými a muničnými systémami, ktoré si (Ukrajinci) sami nevedia vyrobiť, ako je balistická protiraketová obrana a systém Patriot, by sa napríklad mohla zdvojnásobiť produkcia dronov z 3,5 milióna na sedem miliónov ročne. A mohli by prekonať svoje finančné a ekonomické problémy za dva až tri roky,“ uviedol Petraeus.
Druhým krokom je zasiahnuť slabé miesto Moskvy – jej ekonomiku. „Ruská ekonomika je krehkejšia, než si myslíte. Fond národného blahobytu sa na budúci rok minie, pretože bol presmerovaný do vojenského priemyslu. Musíme udrieť na tých, ktorí podporujú ruskú vojnovú ekonomiku nákupom ropy a plynu či čipov, motorov a magnetov, z ktorých väčšina pochádza z Číny,“ dodal Petraeus.
Podľa bývalého šéfa CIA by kombinácia týchto krokov mohla zásadne obmedziť schopnosť Kremľa pokračovať vo vojne.