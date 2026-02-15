Navaľnyj mal zomrieť po podaní silného toxínu, Británia avizuje ďalšie kroky voči Moskve

Päť európskych krajín v sobotu uviedlo, že v laboratórnych analýzach vzoriek z jeho tela bol nájdený smrteľný jed epibatidín, ktorý sa nachádza v dardžovitých žabách z Ekvádoru.
Argentina Russia Navalny Obit
Ľudia vzdávajú poslednú úctu Alexejovi Navaľnému, ruské úrady tvrdia, že Alexej Navaľnyj, najzarytejší nepriateľ ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý bojoval proti korupcii v úradoch a organizoval masové protesty proti Kremľu, zomrel vo väzení. Mal 47 rokov. Foto: archívne, SITA/AP
Británia zváži zvýšenie sankcií voči Rusku po tom, čo päť európskych krajín zistilo, že opozičný líder Alexej Navaľnyj bol zavraždený jedom z jedovatej žaby v ruskej väznici, uviedla britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová.

Rusko odmieta závery Západu

„Pokračujeme v hľadaní koordinovaných opatrení, vrátane zvýšenia sankcií voči ruskému režimu,“ povedala Cooperová pre BBC počas bezpečnostnej konferencie v Mníchove. Navaľnyj, tvrdý kritik prezidenta Vladimira Putina, zomrel v ruskej väznici za záhadných okolností 16. februára 2024 počas výkonu 19-ročného trestu. Päť európskych krajín v sobotu uviedlo, že v laboratórnych analýzach vzoriek z jeho tela bol nájdený smrteľný jed epibatidín, ktorý sa nachádza v dardžovitých žabách z Ekvádoru.

„Vieme, že ruský režim mal tento konkrétny chemický prostriedok,“ povedala britská ministerka zahraničných vecí. „Rusko tvrdilo, že Navaľnyj zomrel prirodzenou smrťou. Avšak vzhľadom na toxicitu epibatidínu a hlásené symptómy je pravdepodobné, že príčinou jeho smrti bolo otrávenie,“ uviedli európske krajiny v spoločnom vyhlásení.

Vedecký dôkaz vraždy

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí a ruská ambasáda v Londýne správu Západu odmietli. Kremeľ nikdy neposkytol úplné vysvetlenie Navaľného smrti, len uviedol, že ochorel a náhle zomrel po prechádzke vo väzenskej kolónii. Opozičný líder zomrel krátko pred prezidentskými voľbami v Rusku.

V sobotu Navaľného vdova Júlia Navaľná uviedla, že je teraz vedecky dokázané, že jej manžel bol zavraždený, dva roky po oznámení jeho smrti počas rovnakej každoročnej konferencie v Nemecku. V septembri minulého roka Navaľná uviedla, že laboratórna analýza pašovaných biologických vzoriek potvrdila, že jej manžel bol zavraždený otrávením.

