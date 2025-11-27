Ruský najvyšší súd zaradil Navaľného protikorupčnú nadáciu medzi teroristické organizácie

Ruský najvyšší súd vo štvrtok zaradil Nadáciu boja proti korupcii, ktorú založili spojenci zosnulého ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v exile, na zoznam „teroristických organizácií“. Ide o ďalšiu eskaláciu v kampani Kremľa proti jeho kritikom. Rozhodnutie znamená zákaz činnosti nadácie na území Ruska.
Podľa súdu bola nadácia „zameraná na propagovanie, ospravedlňovanie a podporu terorizmu“. Navaľného hnutie ruské úrady už predtým označili za „extrémistické“, čo má podobné právne dôsledky a rovnako znemožňuje jeho činnosť v krajine. Kremeľ tieto označenia pravidelne používa na potláčanie politických oponentov, ktorí sú následne nútení ukončiť činnosť alebo odísť do exilu.
V reakcii na rozhodnutie nadácia uviedla: „Skutočnými teroristami sú Vladimir Putin a jeho komplici – tí, ktorí rozpútali vojnu, zabíjajú civilistov a politických oponentov a posielajú ľudí do väzenia“.
Alexej Navaľnyj bol dlhoročným najvýznamnejším kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina. Zomrel za záhadných okolností v arktickej trestaneckej kolónii počas výkonu 19-ročného trestu odňatia slobody na základe obvinení, ktoré sú široko vnímané ako odplata za jeho opozičnú činnosť. Kremeľ účasť na Navaľného otrave aj smrti popiera.