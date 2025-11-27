Ruský najvyšší súd zaradil Navaľného protikorupčnú nadáciu medzi teroristické organizácie

Rozhodnutie znamená zákaz činnosti nadácie na území Ruska.
Žena kladie kvety na hrob ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného rok po jeho smrti. Foto: SITA/AP
Ruský najvyšší súd vo štvrtok zaradil Nadáciu boja proti korupcii, ktorú založili spojenci zosnulého ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v exile, na zoznam „teroristických organizácií“. Ide o ďalšiu eskaláciu v kampani Kremľa proti jeho kritikom. Rozhodnutie znamená zákaz činnosti nadácie na území Ruska.

Podľa súdu bola nadácia „zameraná na propagovanie, ospravedlňovanie a podporu terorizmu“. Navaľného hnutie ruské úrady už predtým označili za „extrémistické“, čo má podobné právne dôsledky a rovnako znemožňuje jeho činnosť v krajine. Kremeľ tieto označenia pravidelne používa na potláčanie politických oponentov, ktorí sú následne nútení ukončiť činnosť alebo odísť do exilu.

V reakcii na rozhodnutie nadácia uviedla: „Skutočnými teroristami sú Vladimir Putin a jeho komplici – tí, ktorí rozpútali vojnu, zabíjajú civilistov a politických oponentov a posielajú ľudí do väzenia“.

Alexej Navaľnyj bol dlhoročným najvýznamnejším kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina. Zomrel za záhadných okolností v arktickej trestaneckej kolónii počas výkonu 19-ročného trestu odňatia slobody na základe obvinení, ktoré sú široko vnímané ako odplata za jeho opozičnú činnosť. Kremeľ účasť na Navaľného otrave aj smrti popiera.

