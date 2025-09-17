Potvrdili najhoršie obavy v prípade Navaľného smrti. Čo zistila jeho manželka?

Manželka ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v stredu uviedla, že laboratórne analýzy biologických vzoriek, ktoré tajne vyviezli z Ruska, potvrdili, že jej manžela počas väzby v arktickom väzení vo februári 2024 zavraždili otrávením.
Navaľnyj, ktorý bol dlhoročným najvýznamnejším kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina, zomrel za záhadných okolností počas výkonu 19-ročného trestu odňatia slobody na základe obvinení, ktoré sú široko vnímané ako odplata za jeho opozičnú činnosť.
Otravu potvrdili laboratóriá vo dvoch krajinách
Julija Navaľná uviedla, že pred pohrebom jeho spojenci „dokázali získať a bezpečne previezť biologické vzorky Alexeja do zahraničia“. „Laboratóriá vo dvoch krajinách dospeli k záveru, že Alexeja zabili. Konkrétne bol otrávený,“ povedala vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.
Neposkytla ďalšie podrobnosti o získaných vzorkách ani výsledkoch analýz, no vyzvala laboratóriá, aby nezávisle zverejnili svoje výsledky a špecifikovali, aký jed bol použitý pri otrave.
Navaľnyj bol charizmatickým bojovníkom proti korupcii, ktorý zorganizoval stovky tisíc ľudí v Rusku na protestoch proti Kremľu a odhaľoval údajné nezákonné zisky Putinovho okolia. V roku 2020 ho tiež otrávili počas kampane na Sibíri a previezli do Nemecka, kde sa zotavoval niekoľko mesiacov.
Obvinenia z extrémizmu
Po návrate do Ruska v januári 2021 bol uväznený a odsúdený na základe viacerých obvinení vrátane „extrémizmu“. Aj z väzenia pokračoval v kampani proti Putinovi a kritizoval inváziu na Ukrajinu.
Ruské úrady uviedli, že Navaľnyj náhle zomrel 16. februára 2024 po tom, čo sa počas prechádzky v kolónii necítil dobre. Po jeho smrti úrady niekoľko dní odmietali vydanie tela rodine, čo vyvolalo podozrenia medzi jeho stúpencami.
Julija Navaľná vždy tvrdila, že jej manžela zabili na príkaz Putina, čo však Kremeľ popiera.