Európsky súd pre ľudské práva odsúdil Rusko za neľudské zaobchádzanie s Alexejom Navaľným

Podľa súdu bolo jeho väznenie nezákonné a podmienky zadržiavania ponižujúce, Moskva má zaplatiť odškodné.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Alexej Navaľnyj
Fotografia zosnulého ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného na proteste v Londýne. Foto: SITA/AP
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok odsúdil Rusko za „neľudské zaobchádzanie“ a „nezákonné väznenie“ opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorého uväznili v roku 2021 a ktorý o tri roky neskôr zomrel vo väzbe.

Rozhodnutie prichádza po Navaľného úmrtí za neobjasnených okolností v arktickej trestaneckej kolónii v roku 2024. Opozičný politik si tam odpykával 19-ročný trest na základe viacerých obvinení, ktoré jeho stúpenci považovali za odvetu za kritiku prezidenta Vladimira Putina.

Ruské úrady ho uväznili po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok v roku 2020 počas svojej politickej kampane na Sibíri.

Zlé zaobchádzanie

Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že jeho zatknutie vychádzalo z aktivovania podmienečného trestu z roku 2014 za podvod a pranie špinavých peňazí, ktorý už skôr označil za nespravodlivý. Súd zároveň rozhodol, že Navaľnyj bol „súčasne vystavený kombinácii viacerých foriem zlého zaobchádzania“, čo predstavovalo neľudské a ponižujúce zaobchádzanie.

Podľa rozsudku mu v jednej z trestaneckých kolónií oholili hlavu, bol nepretržite monitorovaný kamerami a opakovane budený bezpečnostnými kontrolami, čo ho pripravovalo o spánok.

Dlhodobé ignorovanie

Navaľnyj sa na súd obrátil ešte počas života a ten vo februári 2021 vyzval Moskvu na jeho okamžité prepustenie. Po jeho smrti pokračovala v konaní jeho manželka Julija Navaľná.

Súd nariadil Rusku vyplatiť odškodné vo výške 26-tisíc eur. Moskva však po invázii na Ukrajinu v roku 2022 vystúpila z Rady Európy (RE), pod ktorú súd patrí, a jeho rozhodnutia dlhodobo ignoruje. Súd však zdôraznil, že Rusko nesie zodpovednosť za porušenia spáchané ešte pred odchodom z organizácie.

Viac k osobe: Alexej NavaľnyjJulija NavaľnáVladimir Putin
Firmy a inštitúcie: ESĽP Európsky súd pre ľudské právaRada Európy
Okruhy tém: Novičok Porušovanie ľudských práv Ruský prezident Väzenie
Podcast: Správy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk