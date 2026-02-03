Európsky súd pre ľudské práva odsúdil Rusko za neľudské zaobchádzanie s Alexejom Navaľným

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok odsúdil Rusko za „neľudské zaobchádzanie“ a „nezákonné väznenie“ opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorého uväznili v roku 2021 a ktorý o tri roky neskôr zomrel vo väzbe.
Rozhodnutie prichádza po Navaľného úmrtí za neobjasnených okolností v arktickej trestaneckej kolónii v roku 2024. Opozičný politik si tam odpykával 19-ročný trest na základe viacerých obvinení, ktoré jeho stúpenci považovali za odvetu za kritiku prezidenta Vladimira Putina.
Ruské úrady ho uväznili po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok v roku 2020 počas svojej politickej kampane na Sibíri.
Zlé zaobchádzanie
Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že jeho zatknutie vychádzalo z aktivovania podmienečného trestu z roku 2014 za podvod a pranie špinavých peňazí, ktorý už skôr označil za nespravodlivý. Súd zároveň rozhodol, že Navaľnyj bol „súčasne vystavený kombinácii viacerých foriem zlého zaobchádzania“, čo predstavovalo neľudské a ponižujúce zaobchádzanie.
Ruský najvyšší súd zaradil Navaľného protikorupčnú nadáciu medzi teroristické organizácie
Podľa rozsudku mu v jednej z trestaneckých kolónií oholili hlavu, bol nepretržite monitorovaný kamerami a opakovane budený bezpečnostnými kontrolami, čo ho pripravovalo o spánok.
Dlhodobé ignorovanie
Navaľnyj sa na súd obrátil ešte počas života a ten vo februári 2021 vyzval Moskvu na jeho okamžité prepustenie. Po jeho smrti pokračovala v konaní jeho manželka Julija Navaľná.
Potvrdili najhoršie obavy v prípade Navaľného smrti. Čo zistila jeho manželka?
Súd nariadil Rusku vyplatiť odškodné vo výške 26-tisíc eur. Moskva však po invázii na Ukrajinu v roku 2022 vystúpila z Rady Európy (RE), pod ktorú súd patrí, a jeho rozhodnutia dlhodobo ignoruje. Súd však zdôraznil, že Rusko nesie zodpovednosť za porušenia spáchané ešte pred odchodom z organizácie.