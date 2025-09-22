Zonácia TANAP je už druhýkrát v rozpore s legislatívou, tvrdí My sme les

Zonácia najstaršieho národného parku na Slovensku má opäť problémy, upozornila na to iniciatíva My sme les. SprávaTatranského národného parku (TANAP) podľa iniciatívy už druhýkrát predložila na okresný úrad neúplné dokumenty, ktoré sú v rozpore s legislatívou.
Tvrdí, že k zonácii chýba zoznam parciel s rozlohou cez 28-tisíc hektárov, ktoré majú byť zaradené do ochranného pásma TANAP. Majitelia, správcovia či nájomcovia tak nevedia zistiť, či sa na ich pozemkoch bude meniť stupeň ochrany. Ďalšie chyby a oddialenie zonácie môže podľa aktivistov ohroziť milióny eur z Plánu obnovy a odolnosti.
Prokuratúra už raz proces zastavila
Na problémy so zonáciou TANAP upozornila iniciatíva už v máji tohto roka, zároveň podala podnet na okresnú prokuratúru. Upozornila vtedy na chýbajúce dokumenty, ktoré sú k zonácii potrebné. „Okresná prokuratúra v Prešove vtedy označila proces zonácie za nezákonný. Správa Tatranského národného parku musela zonáciu stiahnuť. Túto príležitosť však nevyužila a zonáciu znovu prekladá s chybami,” upozornil Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.
Združenie prevádzkovateľov lanoviek Lavex vidí návrhy zonácií národných parkov ako šancu na nápravu
Novému návrhu zonácie chýba zoznam pozemkov zaradených do ochranného pásma TANAP. Majitelia pozemkov teda nevedia, aký stupeň ochrany je navrhnutý na ich majetku. „Na chýbajúci zoznam parciel sme Správu TANAP-u upozornili v júni, napriek tomu ho správa nedoplnila. V novej zonácii sa navrhuje zmena hranice a zmenšenie ochranného pásma, ale občania nedokážu zistiť, či sa týka aj ich pozemkov,“ uvádza iniciatíva.
Ohrozený môže byť podľa nej aj osud trinástich rezervácií, kde sa vyskytujú vzácne lesy a biotopy hlucháňa hôrneho. „Bez zoznamu parciel nedokážeme zistiť, či bude zachovaná ich ochrana, alebo ich chce Správa TANAP-u zrušiť,“ dodali aktivisti.
Výzva na odborný a zákonný postup
Iniciatíva My sme les považuje schválenie zonácie za dôležitý krok pre fungovanie národného parku a ochranu prírody. Zonácia však musí byť podľa My sme les odborne správna a samotný proces musí byť transparentný a zákonný. Vyzýva preto Ministerstvo životného prostredia SR na čele s ministrom Tomášom Tarabom, aby neohrozovalo čerpanie miliónov eur z plánu obnovy a zabezpečilo schvaľovací proces zonácie bez ďalších prešľapov.
Novela o EIA umožní postaviť nové zjazdovky v národných parkoch, ochranári hovoria o útoku na chránené územia
Zonáciu TANAP čaká v súčasnosti pripomienkovací proces na Okresnom úrade v Prešove. Zámer môže pripomienkovať verejnosť do konca septembra tohto roka. Ide o opakovaný proces, keďže prvý raz ho prokuratúra zastavila v máji 2025.
„V prípade, ak Správa TANAP-u predloží chýbajúce dokumenty, môže proces pokračovať. Takto doplnenú dokumentáciu žiadame opätovne zverejniť na úradnej tabuli a požadujeme predĺženie lehoty na pripomienkovanie o dobu, po ktorú zverejnená dokumentácia nebola kompletná. Ak k náprave nepríde, požiadame prokuratúru opäť o preskúmanie zákonnosti procesu,“ avizuje My sme les s tým, že to by mohlo celú zonáciu vrátiť na začiatok.