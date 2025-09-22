Slovnaft diskutoval s expertmi, zmení množstvo aj zloženie odpadu pre novú spaľovňu

Spoločnosť Slovnaft po dôkladnej diskusii s odbornými partnermi, reflektujúc požiadavky Ministerstva životného prostredia SR, ako aj širšej verejnosti, upravila svoj pôvodný zámer Centra energetického zhodnotenia odpadu (CEZO).
Ako uviedla hovorkyňa spoločnosti Lucia Čorbová, projekt sa zásadne mení v dvoch parametroch. Celková kapacita zariadenia sa zníži o 30 percent na 220-tisíc ton ročne a mení sa aj pomer komunálneho a priemyselného odpadu.
Orientácia na priemyselné odpady
Po novom sa CEZO bude orientovať vo väčšej miere na priemyselné odpady, pre ktoré Slovensko v súčasnosti nemá dostatočné riešenie. Celková investícia do CEZO sa podľa najnovších prepočtov odhaduje na 320 miliónov eur.
„Rozhodnutie o znížení kapacity je priamou reakciou na pripomienky verejnosti aj štátnych orgánov, najmä v súvislosti s otázkou dostupnosti odpadu,“ priblížila hovorkyňa. Hoci viaceré štúdie a diskusie s partnermi spoločnosti potvrdili, že komunálneho odpadu bude dostatok aj v budúcnosti, Slovnaft rešpektuje výhrady zúčastnených strán a zaväzuje sa k zníženiu kapacity CEZO. Nová štruktúra spracovávaných odpadov počíta s tým, že približne 54 percent bude tvoriť komunálny odpad, 35 percent priemyselný odpad a 11 percent kvapalný odpad, najmä vlastné kaly.
„Rozhodnutie o znížení kapacity a posilnení zamerania na priemyselné odpady je dôkazom, že Slovnaft počúva partnerov, verejnosť ako aj expertov z Ministerstva životného prostredia SR. Našou ambíciou je priniesť riešenie, ktoré bude environmentálne bezpečné, ekonomicky udržateľné a prospešné pre slovenský priemysel aj spoločnosť,“ uviedol CEO Slovnaftu Marek Senkovič.
Systém hydraulickej ochrany
Výstavba CEZO je naplánovaná v priemyselnom areáli rafinérie s cieľom maximálne využiť energetický potenciál zariadenia, ako aj existujúcu infraštruktúru, zdroje a bezpečnostné prvky. Súčasťou týchto opatrení je systém hydraulickej ochrany podzemných vôd, tvorený sústavou 799 vrtov, ktorý chráni podzemné vody pod areálom rafinérie a v jej okolí pred znečistením. CEZO bude schopné spracovať kaly z priemyselných a komunálnych čistiarní odpadových vôd.
„V kombinácii s existujúcou Mechanicko-chemicko-biologickou čističkou odpadových vôd (MCHB ČOV) spoločnosti Slovnaft vytvorí komplexný systém nakladania s kvapalnými odpadmi a priemyselnými odpadovými vodami,“ vysvetlila hovorkyňa. Ako dodala, v prípade potreby môže tento systém poslúžiť aj iným priemyselným podnikom alebo samosprávam, napríklad pri riešení environmentálnych záťaží.
Najmodernejšia technológia
CEZO bude vybavené najmodernejšou technológiou spĺňajúcou princípy BAT (Best Available Techniques). „Znečisťujúce látky budú zachytávané vo viacstupňovom odlučovacom systéme, vďaka čomu sa do ovzdušia dostane len minimálne množstvo emisií,“ dodala Čorbová s tým, že kvalita emisií bude priebežne monitorovaná a výsledky budú k dispozícii príslušným orgánom.
Podľa záverov štúdií, doložených v rámci procesu EIA, zariadenie nebude mať zásadný negatívny vplyv na životné prostredie. Kľúčové štúdie spoločnosť v rámci procesu EIA aktualizovala.
„CEZO bude spracovávať výlučne nerecyklovateľný odpad, ktorý dnes končí na skládkach, alebo v spaľovniach bez toho, aby sa vzniknuté teplo využilo. Z odpadu dokáže vyrobiť toľko energie, že bude schopné zdvojnásobiť aktuálne dodávky tepla pre Bratislavu,“ vysvetlila ďalej hovorkyňa s tým, že Slovnaft by tak vedel zásobovať štvrtinu Bratislavy teplom vyrobeným z nefosilných palív.
„Vďaka náhrade zemného plynu prinesie úsporu približne 70-tisíc ton CO₂ ročne, čo zodpovedá emisiám viac než 50-tisíc osobných áut,“ doplnila s tým, že projekt vytvorí desiatky nových pracovných miest a investícia v hodnote 320 miliónov eur posilní slovenskú ekonomiku.
Odmieta úvahy o plánovanom dovoze odpadu
Spoločnosť ďalej deklaruje, že CEZO prispeje k napĺňaniu environmentálnych záväzkov Slovenska voči EÚ, obmedzí závislosť od fosílnych palív, zlepší nakladanie s priemyselnými odpadmi a prispeje k záväzku znížiť skládkovanie komunálneho odpadu do roku 2035 zo súčasných 39 percent na úroveň maximálne 10 percent. Aktuálne štatistiky podľa nej ukazujú, že vyspelé krajiny, ktoré najviac recyklujú odpad, zároveň aj najviac odpadu zhodnocujú.
Spoločnosť Slovnaft zároveň kategoricky odmieta akékoľvek úvahy o plánovanom dovoze odpadu z Maďarska či iných krajín a šírenie tejto správy pokladá za hoax. Materská spoločnosť MOL podľa nej pripravuje v Maďarsku a Chorvátsku vlastné projekty v oblasti recyklácie a energetického zhodnocovania, ktoré pokryjú miestne potreby.
Spoločnosť Slovnaft informovala verejnosť o svojom zámere CEZO koncom roka 2023 a odvtedy je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, počas ktorého je plne súčinná. Novým CEZO plánuje nahradiť svoju existujúcu spaľovňu kalov zo 70. rokov minulého storočia. Dokončenie výstavby a následné uvedenie CEZO do prevádzky je naplánované na rok 2030.