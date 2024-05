Novela o výruboch podľa starostov dramaticky ohrozí samosprávy, žiadajú stiahnuť návrh zmeny zákona z rokovania NR SR (foto)

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne ministerstva životného prostredia podľa starostu bratislavského Starého Mesta Mateja Vagača ohrozí samosprávy.

Posunutá hranica

„Táto novela môže dramaticky zmeniť kvalitu životného prostredia a množstvo stromov v zastavaných územiach, v mestách a obciach,“ uviedol na utorkovej tlačovej konferencii. K jeho výzve sa pridali starosta Nového Mesta Matúš Čupka a starosta Lamača Igor Polakovič.

Podľa Vagača je hlavným problémom novely, že umožní bez súhlasu orgánu ochrany prírody vyrúbať stromy s obvodom kmeňa do 80 centimetrov.

Táto hranica má byť posunutá z pôvodných 40 centimetrov, čo podľa neho pripraví samosprávy o množstvo financií na výsadbu a starostlivosť o dreviny, nakoľko bude bez náhrady vyrúbaných množstvo stromov.

„Za rok 2022 sme vyrúbali 548 stromov s obvodom kmeňa medzi 40 až 80 centimetrov, ktorých spoločenská hodnota bola 300-tisíc eur,“ poznamenal.

Zásah do životného prostredia

Na základe novely zákona podľa neho budú môcť byť takéto stromy vyrúbané bez povinnosti náhradnej výsadby či finančnej náhrady. „Je to veľký zásah do životného prostredia, ktorý prinesie v čase klimatickej krízy radikálnu zmenu, ktorú pocítia občania v mestách,“ upozornil Vagač.

„Vyzývame ministerstvo životného prostredia, aby zmenilo túto novelu tak, aby sa týkala iba nezastavaných území miest, a zároveň vyzývame poslancov Národnej rady SR, aby túto novelu neprijali,“ dodal.

„V Novom Meste bolo v minulom roku vyrúbaných 170 stromov, ktoré by v prípade platnosti tejto novely boli odstránené bez náhradnej výsadby a finančnej kompenzácie pre našu mestskú časť,“ poznamenal starosta Nového Mesta Matúš Čupka.

„Dôrazne protestujeme, aby sa takýmto spôsobom zasahovalo do života ľudí a žiadame, aby bol tento zákon stiahnutý a prerokovaný so samosprávami, prípadne pozmenený tak, aby sa netýkal stromov v intravilánoch miest a obcí,“ uzavrel starosta Lamača Igor Polakovič.

Rúbanie bez súhlasu do 80 centimetrov

Novela predložená do Národnej rady SR, o ktorej sa má rokovať v skrátenom legislatívnom konaní, mení znenie zákona zvýšením limitu obvodu kmeňa stromov, do ktorého sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje. Z pôvodného obvodu 40 centimetrov sa má rúbať bez súhlasu až do 80 cm.

„Samosprávy pritom na svojom území rozhodujú v približne 70 percentách prípadov práve o výrube stromov s obvodom medzi 40 až 80 centimetrov,“ upozornil Vagač.

Envirorezort v dôvodovej správe argumentuje potrebu vzniku novely sprehľadnením krajiny, čo podľa ich slov možno považovať za významné preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných kolízií človeka s medveďom hnedým.

Starostovia žiadajú stiahnuť návrh

Zastavané územia miest a obcí však z návrhu zmeny zákona nie sú nijako špeciálne vyňaté. „Je úplne nemysliteľné, aby sa takáto novela prijatá v skrátenom legislatívnom konaní dotýkala aj miest a obcí,” myslí si staromestský starosta.

Starostovia žiadajú stiahnuť tento návrh zmeny zákona z rokovania NR SR a dať ho do medzirezortného pripomienkového konania, aby sa k novele mohli všetci dotknutí vyjadriť. Nielen starostovia a primátori, ale aj verejnosť a odborníci z oblasti ochrany životného prostredia.