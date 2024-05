Situácia s medveďmi na Slovensku sa zbytočne vyhrocuje. Človeka nikdy nemajú za svoju potravu, hovorí Šulgan

Na Slovensku se situáciu s medveďmi zbytočne vyhrocuje a je to spôsobené politikmi, ktorí sa dostali k moci. Hovorí pre portál novinky.cz František Šulgan z Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Beskydy.



„Populisti vydávajú populistické príkazy a nechcú počuť o vedeckom prístupe, ktorý nahrádzajú zbraňou,“ povedal Šulgan k zastrelenej medvedici v Očovej. Synantropného jedinca zastrelil poslanec parlamentu za Slovenskú národnú stranu (SNS) a starosta obce Rudolf Huliak.

Ako k prípadu uviedla Štátna ochrana prírody SR, medvedica „opakovane navštevovala intravilán obce, poškodzovala poľnohospodárske plodiny a svojim správaním a výskytom aj v záhradách rodinných domov opakovane ohrozovala miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov obce“.

Dlhšie ju monitorovali a jej správanie vyhodnotili ako rizikové. Mohla ohroziť zdravie a život ľudí. „Všetky použité metódy averznej terapie u predmetného jedinca boli neúčinné,“ skonštatovali ochranári.

V Česku majú len pár medveďov

O šelmách sa začalo hovoriť v Česku po tom, čo ich bolo vidieť v okolí Zlína. Mestská polícia prijala oznámenie o výskyte medveďa v lesných porastoch medzi časťami Kudlov, osada Pindula a obcou Želechovice nad Dřevnicí.

„Udalosť nahlásil muž, ktorý si bol zabehať a medveďa ‚stretol‘ pri žltej turistickej trasy na ulici Březovská. Podľa neho sa jednalo o dospelého jedinca bez mláďať a známok zjavného poranenia, ktorý následne odbehol východným smerom,“ informovala mestská polícia na svojom webe a pridala aj fotografie stôp.

Odtlačok stopy medveďa videného pri Zlíne Foto: www.mpzlin.cz - koláž SITA Náš Vidiek.

Situácia v oboch krajinách je však odlišná, kým u nás máme medveďov stovky a strety s nimi sú v tomto období častejšie, za riekou Moravou ich podľa Michala Bojdu z hnutia Dúha rátajú v kusoch.

„Aj keď je na Slovensku medveďov viac, ako napríklad pred 20 rokmi, tak v Česku sa ich stále vyskytuje len niekoľko, pohybujú sa v beskydskej časti moravsko-slovenského pohraničia a nikde inde,“ priblížil pre novinky.cz Bojda.

Človeka nikdy nemá za svoju potravu

Šulgan si myslí, že dôvodom, prečo sa medvede u nás dostávajú bližšie k obydliam ľudí, je aj zmenšovanie priestoru, kde môžu veľké šelmy byť v kľudnom prostredí.

„Na Slovensku sa z peňazí Európskej únie buduje viac turistických trás a cyklochodníkov,“ hovorí pre spomínaný web a sú podľa neho prípady, keď medveď reaguje na pohyb bežcov a cyklistov.



Ako ďalej vysvetlil, keď náhodou stretnete medveďa a je to na krátku vzdialenosť, on sa zľakne a zareaguje na svoju obranu. „Človeka nikdy nemá za svoju potravu a nikdy na človeka nečaká, aby ho napadol,“ prizvukuje.

Iné je to však v prípade medvedice s mláďatami, ktorá sa ich snaží chrániť a to aj pred samcom. „Chovaniu medvedice sa nedivím, mnoho prípadov je však takých, že medveď sa sústredil na psa, ktorý bol so svojím pánom,“ priblížil zo svojej skúsenosti.

Stále rovnaký scenár

Vrátil sa aj k niektorým prípadom stretu medveďa s človekom a hovorí, že je to stále ten istý scenár.

„Na stresovaného medveďa v Liptovskom Mikuláši trúbili autá, pred ktorými utekal a ešte vo väčšom strese potom napádal ľudí,“ povedal o situácii z nedele 17. marca, keď zranil piatich ľudí v uliciach mesta. Desaťročné dievča, dvaja muži a dve ženy utrpeli škriabance aj pohryzenia.

K tragickému prípadu v Demänovskej Doline uviedol Šulgan, že turisti z Bieloruska išli mimo turistickej značky.

Pristavil sa aj pri hubároch a spomenul pána, ktorému sa medveď zahryzol do nohy. Pán, ktorému sa zahryzol medveď do nohy, bol so psom. Medveď podľa neho natrafil na voľne pusteného psa a utekal za ním. „Pes utekal za svojim pánom a priviedol aj medveďa, následne sa za ním schoval a medveď sa mu zahryzol do lýtka,“ uzavrel.