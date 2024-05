Taraba by nemal rozhodovať o prerozdeľovaní peňazí z Envirofondu sám, upozorňujú Priatelia Zeme

Organizácia Priatelia Zeme vzniesla pripomienku, že o balíku financií vo výške niekoľko stoviek miliónov eur z Environmentálneho fondu (EF) by nemal rozhodovať minister životného prostredia Tomáš Taraba sám.

Podľa Juraja Melichára z organizácie Priatelia Zeme chce Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zmeniť spôsob rozdeľovania financií z EF.

„Po novom síce skončí viac prostriedkov z predaja emisií vo fonde, ale rozhodovať o stovkách miliónov eur má sám minister,“ uviedol Melichár.

Hromadná pripomienka

Organizácie Klimatická koalícia, Priatelia Zeme a Via Iuris preto začali zber podpisov pod hromadnú pripomienku, v ktorej navrhujú zachovať princíp percentuálneho rozdelenia financií.

Organizácie upozornili, že financovanie environmentálnych opatrení má fungovať v súlade s dlhodobými stratégiami štátu tak, aby prinášali čo najlepšie výsledky. Financie z EF by mali byť primárne použité na znižovanie emisií a zvyšovanie energetickej efektívnosti.

Prerozdeľovanie financií

“To, že bude sto percent financií získaných z predaja emisných kvót končiť v rezorte životného prostredia, vnímame veľmi pozitívne. Čo však už nie je pozitívne, je, ako navrhuje prerozdeľovanie financií. Sú to financie na ochranu vody, klímy, ovzdušia, národných parkov a ďalších oblastí, najmä pre obce, mestá, priemysel a pod. Boli by sme veľmi neradi, keby tieto financie prestali prúdiť do obcí a miest či národných parkov,“ zdôraznil Melichár.

Špeciálne by podľa neho tento fond mohol byť použitý na pokračovanie projektu Obnov dom, čo by uľahčilo situáciu tisícom ľudí. Dodal, že na to ale treba stabilný plán, predvídateľné a transparentné prostredie.

Netransparentný spôsob rozhodovania

“Myslíme si, že je v poriadku, ak bude mať minister k dispozícii istú časť týchto financií na pokrytie akútnych potrieb ministerstva,“ povedala Ivana Figuli z Via Iuris.

Preto v pripomienkach navrhli, aby o deviatich percentách rozhodol minister podľa aktuálnych priorít rezortu. Považuje však za neprípustné, aby minister v podstate svojvoľne rozhodoval o celej výške výnosov z predaja emisií.

„Je to absolútne nepredvídateľný a netransparentný spôsob rozhodovania, ktorý môže mať naozaj závažný dopad na kontinuitu a kvalitu klimatických opatrení,“ uzavrela.