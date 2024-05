Medveď bol blízko detí. Je to už divočina, hovorí starosta obce

V obci Kolonica v Prešovskom kraji nahlásili priamo pri rodinných domoch výskyt medveďa hnedého. Na poludnie sa deti vo veku tri až päť rokov vozili na poníkovi, keď počuli hlasný rev šelmy, ktorá bola len pár metrov od nich. Informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

Medveď sa pohyboval popri lúke, ktorá je ohradená elektrickým oplotkom. V tom čase tam bola s deťmi stará mama a 7-mesačné vnúča, keď zrazu za ňou utekali, že je tam medveď.

Videli ho pri ceste v kríkoch

„Jasné, že som nestratila duchaprítomnosť, každá babka by hneď brala deti a vnúčatá. Oni sa veľmi boja ešte aj teraz, babka, ja tam nechcem ísť, veľmi sa boja,“ opísala majiteľka koní a babka detí.

Ako informoval aj starosta obce Matúš Leňo, do areálu sa chcel dobyť medveď. Bol pri ceste v kríkoch. „Ten medveď tu reval, ľudia spanikárili a začali utekať, aj kone za nami,“ uviedol s tým, že to bol silný zážitok. Videl ho aj jeden zo susedov, ako už utekal smerom do lesa.

Spozorovali aj medvedicu

„Doteraz nič nehrozilo, či tu je premávka alebo čo, ale teraz je tu divočina,“ dodal starosta. Ide totiž o frekventovanú oblasť, ktorú hlavne počas letných mesiacov navštevuje množstvo ľudí – turisti, hubári a miestni. Nachádza sa tu aj športový areál.

Nejde však o jediný prípad. Pri observatóriu videli medvedicu s malými a incident vyhlásili v obecnom rozhlase. Lokalitu sa chystá návštíviť aj Zásahový tím medveďa hnedého, podľa ktorého je potrebné určiť, či má medveď v blízkosti obce brloh alebo ide o migrujúceho jedinca.