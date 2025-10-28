Turisti majú už len posledné dni pred sezónnou uzáverou, vysokohorské prostredie čaká oddych

Tatranský národný park (TANAP) sa pripravuje na sezónnu uzáveru, ktorá začne platiť od soboty 1. novembra. Na turistiku po turisticky značených chodníkoch, na ktoré sa vzťahuje, majú turisti už len posledné dni. Správa TANAP-u informuje, že jej strážcovia sú už v teréne, kde priamo na chodníkoch umiestňujú informačné tabule k avizovanej uzávere.
Uzávera sa v priebehu rokov menila
Národný park a jeho príroda takýmto spôsobom každoročne niekoľko mesiacov oddychuje od roku 1980. Uzávera sa týka predovšetkým vyššie položených chodníkov, sediel a štítov. Jej termín sa v minulosti niekoľkokrát menil. Pôvodne platila od 1. novembra do 30. júna, od roku 1999 len do polovice júna, a podľa najnovšieho návštevného poriadku z roku 2023 trvá do konca mája.
Mladý rys zahynul po zrážke s autom, TANAP radí vodičom zvýšiť opatrnosť
V súčasnosti platný návštevný poriadok národného parku priniesol niekoľko ďalších zmien a úprav. Napríklad lokalita Symbolického cintorína pri Popradskom plese je prístupná pre návštevníkov aj po 1. novembri. Túto národnú kultúrnu pamiatku si môžu turisti prezrieť po žltej značke až do 15. decembra. Naopak, úsek červeno značenej Tatranskej magistrály od Popradského plesa cez sedlo pod Ostrvou až po Sliezsky dom podlieha uzávere.
Výnimkou je Chata pod Rysmi
Všetky informácie a zoznam úsekov chodníkov, na ktoré sa uzávera vzťahuje, sú zverejnené na internetovej stránke Správy TANAP-u. Ten pripomína, že ide o vysokohorské prostredie nad úrovňou chát. S výnimkou Chaty pod Rysmi ostávajú vysokohorské chaty otvorené celoročne, vyššie turisti po 1. novembri vstupovať nesmú.
Zimná sezónna uzávera turistických chodníkov v TANAP-e sa blíži, tatranské svište sa už uložili na zimný spánok
Výluka časti turistických chodníkov má podľa Správy Tatranského národného parku poslúžiť k tomu, aby si príroda vo vysokohorskom prostredí vydýchla od najväčšieho náporu návštevníkov, aj ochrane vzácnych druhov fauny. Rovnako má zaistiť bezpečnosť návštevníkov.