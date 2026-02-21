Tisíce ľudí sa zapojili do tretieho ročníka Vtáčej hodinky, prvenstvo získala sýkorka veľká

Tohtoročná Vtáčia hodinka spoznala svoje výsledky, takmer 6 000 ľudí spočítalo bezmála 142-tisíc vtákov. Informuje o tom Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, ktorá tretí ročník Vtáčej hodinky organizovala.
Tisíce ľudí sčítavali vtáctvo pri zimných kŕmidlách, konal sa 3. ročník Vtáčej hodinky
„Do sčítania sa zapojilo 5 945 účastníkov, ktorí uskutočnili 4 013 hodinových pozorovaní a zaznamenali spolu 141 862 vtákov,“ uviedla. Spresnila, že v rebríčku celkovej početnosti obsadila aj tento rok prvé miesto sýkorka veľká. Na druhom mieste skončil vrabec domový a za ním vrabec poľný.
Prvé tri priečky
Pokiaľ ide o frekvenciu výskytu, čiže o to, na koľkých miestach sa druh objavil, na prvých troch priečkach skončili sýkorka veľká, sýkorka belasá a drozd čierny. Ako organizátori skonštatovali, poradie na čele rebríčka sa počas prvých troch ročníkov výraznejšie nezmenilo, naznačuje to stabilné zloženie najčastejších zimujúcich druhov pri kŕmidlách, a potvrdzuje správnosť údajov.
„Spracovanie dát zahŕňalo kontrolu nezvyčajných a zriedkavých pozorovaní, overovanie podozrivých záznamov, odfiltrovanie hlásení, ktoré nespĺňali metodiku sčítania, ako aj zapracovanie všetkých údajov doručených papierovou formou či e-mailom. Až po tomto procese bolo možné výsledky považovať za finálne a porovnateľné v čase,“ doplnili.
Do Vtáčej hodinky 2026 sa zapojili vyše štyri desiatky škôl, a tiež viaceré komunitné centrá, rodiny aj neformálne skupiny priateľov.
Každé pozorovanie má význam
„Práve spoločné sčítanie – v triedach, na školských dvoroch, v záhradách či pri komunitných kŕmidlách – sa ukazuje ako silný rozmer projektu. Vtáčia hodinka tak nie je len o dátach, ale aj o spoločnom zážitku, ktorý prepája generácie a rôzne prostredia,“ poukázali organizátori.
Koordinátorka projektu Zuzana Paulo Lackovičová zapojeným účastníkom poďakovala a zdôraznila, že každé jedno pozorovanie má význam. Získané údaje poslúžia na dlhodobé sledovanie trendov zimujúcich vtákov na Slovensku, aj porovnanie s ďalšími ročníkmi.
„Ďalší ročník Vtáčej hodinky sa uskutoční od 8. do 10. januára 2027. Dovtedy chceme ľudí povzbudiť, aby si všímali vtáky aj počas celého roka a pomáhali im rôznymi spôsobmi – vytváraním hniezdnych príležitostí, ponechávaním úkrytov v záhradách, citlivou starostlivosťou o zeleň či zodpovedným prikrmovaním v zimnom období. Záujemcovia o mapovanie vtáctva sa môžu zapojiť aj do ďalších aktivít občianskej vedy, napríklad do mapovania hniezdenia bociana bieleho,” uzavrela Paulo Lackovičová.