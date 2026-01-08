Slovenská ornitologická spoločnosť organizuje Vtáčiu hodinku, sčítania sa môže zúčastniť ktokoľvek

Vtáčia hodinka je projekt, v rámci ktorého ľudia po celom Slovensku sledujú kŕmidlo a zapisujú najvyšší počet naraz videných vtákov z jednotlivých druhov.
Paulína Danko
Paulína Danko
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
vtaky, krmidlo
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Životné prostredie Enviro z lokality Slovensko

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko pozýva verejnosť zapojiť sa do 3. ročníka programu Vtáčia hodinka, ktorý sa uskutoční už tento víkend 9. až 11. januára. Vtáčia hodinka je projekt občianskej vedy, v rámci ktorého ľudia po celom Slovensku počas jednej vybranej hodiny v stanovenom termíne sledujú kŕmidlo alebo jeho okolie a zapisujú najvyšší počet naraz videných vtákov z jednotlivých druhov.

Najnáročnejšie obdobie pre vtáky

Údaje následne zadávajú do jednoduchého online formulára na stránke vtaciahodinka.sk. Zapojiť sa môže ktokoľvek – jednotlivci, rodiny, školy aj seniori, bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti. Zima je pre vtáky najnáročnejším obdobím roka. Krátke dni, mrazy a obmedzený prístup k potrave rozhodujú o ich prežití. Práve v tomto období zohrávajú zimné kŕmidlá dôležitú úlohu, nielen ako pomoc pre vtáky, ale aj ako cenný zdroj informácií pre vedcov.

Pozorovania z kŕmidiel nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako sa mení správanie a zloženie zimujúcich vtáčích populácií, ktoré druhy u nás zostávajú a ktoré, naopak, odlietajú. Práve tieto zmeny úzko súvisia s klimatickými výkyvmi a stavom krajiny,“ vysvetľuje koordinátorka Vtáčej hodinky zo SOS/BirdLife Slovensko Zuzana Paulo Lackovičová.

Medzinárodné porovnávanie

Význam Vtáčej hodinky spočíva aj v tom, že Slovensko používa rovnakú metodiku ako ďalších päť európskych krajín. Výsledky tak možno porovnávať v širšom, medzinárodnom kontexte a sledovať dlhodobé trendy v zimovaní vtákov naprieč Európou. Počas prvých dvoch ročníkov Vtáčej hodinky sčítavalo vtáky vyše 3 000 ľudí.

Najčastejším druhom bola počas oboch rokov sýkorka veľká. Okrem bežných druhov sa na kŕmidlách objavili aj menej očakávaní hostia, pinky severské, chochláče či vtáky, ktoré u nás v zime donedávna nebývali bežné, napríklad trasochvost biely alebo žltochvost domový. Práve takéto záznamy sú pre odborníkov mimoriadne cenné.

Zimné prikrmovanie

Zimné prikrmovanie má zmysel najmä v mestách, na sídliskách a v intenzívne využívanej krajine, kde je prirodzenej potravy málo, obzvlášť počas mrazov, poľadovice alebo vysokej snehovej pokrývky. Odborníci však upozorňujú, že dôležité je prikrmovať správne a dbať na hygienu kŕmidiel, aby sa nestali zdrojom chorôb.

Prikrmovanie nie je len pomocou pre vtáky. Je to aj príležitosť spomaliť, pozorovať prírodu zblízka, niečo nové sa o nej dozvedieť a stať sa súčasťou zaujímavého výskumu,“ dodáva Lackovičová. Vtáčia hodinka sa uskutoční tento víkend od piatka do nedele. Stačí si vybrať jednu hodinu počas víkendu a pozorovať vtáky pri kŕmidle.

Firmy a inštitúcie: SOS Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlife Slovensko
Okruhy tém: sčítanie vtáctva

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk