Vtáčia hodinka sa vracia, verejnosť môže aj tento rok v januári pomôcť vedcom sledovať zimujúce vtáky

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko pozýva verejnosť zapojiť sa do tretieho ročníka programu Vtáčia hodinka, ktorý bude 9. až 11. januára. Vtáčia hodinka je projekt občianskej vedy, v rámci ktorého ľudia po celom Slovensku počas jednej vybranej hodiny v stanovenom termíne sledujú kŕmidlo alebo jeho okolie a zapisujú najvyšší počet naraz videných vtákov z jednotlivých druhov.
Údaje následne zadávajú do jednoduchého online formulára na stránke vtaciahodinka.sk. Zapojiť sa môže ktokoľvek – jednotlivci, rodiny, školy aj seniori, bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti.
Zima je pre vtáky najnáročnejším obdobím
Ornitológovia poukazujú na to, že zima je pre vtáky najnáročnejším obdobím roka. Krátke dni, mrazy a obmedzený prístup k potrave rozhodujú o ich prežití. Práve v tomto období zohrávajú zimné kŕmidlá dôležitú úlohu – nielen ako pomoc pre vtáky, ale aj ako cenný zdroj informácií pre vedcov.
„Pozorovania z kŕmidiel nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako sa mení správanie a zloženie zimujúcich vtáčích populácií, ktoré druhy u nás zostávajú a ktoré, naopak, miznú. Práve tieto zmeny úzko súvisia s klimatickými výkyvmi a stavom krajiny,“ vysvetľuje koordinátorka Vtáčej hodinky zo SOS/BirdLife Slovensko Zuzana Paulo Lackovičová.
Počas prvých dvoch ročníkov Vtáčej hodinky sčítavalo vtáky vyše 3 000 ľudí. Najčastejším druhom bola počas oboch rokov sýkorka veľká. Okrem bežných druhov sa na kŕmidlách objavili aj menej očakávaní hostia – pinky severské, chochláče či vtáky, ktoré u nás v zime donedávna nebývali bežné, napríklad trasochvost biely alebo žltochvost domový.
Práve takéto záznamy sú pre odborníkov mimoriadne cenné. Význam Vtáčej hodinky spočíva aj v tom, že Slovensko používa rovnakú metodiku ako ďalších päť európskych krajín. Výsledky tak možno porovnávať v širšom, medzinárodnom kontexte a sledovať dlhodobé trendy v zimovaní vtákov naprieč Európou.
Prikrmovanie má význam najmä v mestách
Zimné prikrmovanie má zmysel najmä v mestách, na sídliskách a v intenzívne využívanej krajine, kde je prirodzenej potravy málo – obzvlášť počas mrazov, poľadovice alebo vysokej snehovej pokrývky. Odborníci však upozorňujú, že dôležité je prikrmovať správne a dbať na hygienu kŕmidiel, aby sa nestali zdrojom chorôb.
Najlepšie na prikrmovanie vtákov je to, čo sa najviac podobá prirodzenej potrave a dodáva veľa energie: slnečnicové semienka, orechy (nepražené, nesolené), proso, pšenica a iné obilniny, bobule a kúsky jabĺk, lojové gule s kvalitným obsahom či sušený hmyz. Do kŕmidla však nepatrí chlieb, pečivo ani strúhanka, zvyšky z kuchyne, potraviny po záruke, ani slané, pražené či korenené orechy.
Prikrmovanie vtákov má dlhú históriu
Prvá zmienka o prikrmovaní divožijúcich vtákov je stará až 3 500 rokov a nachádza sa v hinduistických spisoch z védskej éry. Spisy opisujú “bhutayadžnu“ – prax poskytovania potravy vtákom a iným tvorom, často vo forme ryžových koláčikov. Verilo sa, že kŕmenie divokých tvorov pomôže vyrovnať sa s nahromadenou negatívnou karmou. Zmienky o kŕmení vtáctva nájdeme aj v biblii. V knihe Levitikus (napísanej okolo roku 1440 pred Kristom) je napomenutie, aby časť úrody zostala na mieste pre “chudobných a cudzincov”, medzi ktorých niektorí učenci pridali aj vtáky.
Prvá osoba spojená s prikrmovaním voľne žijúceho vtáctva bol mních zo 6. storočia, svätý Serf z Fife (Škótsko), ktorý kŕmením skrotil červienku. V moderných dejinách navrhol prvé známe vtáčie kŕmidlo v roku 1825 John Freeman Dovaston a nazval ho “ornithotrophe”. Bol to upravený žľab pre dobytok, ktorý vybavil bidlami. Klasické kŕmidlo, aké poznáme dnes bolo vynájdené o 25 rokov neskôr.