Na Slovensku po prvýkrát zadokumentovali nový druh vtáka, ide o kolibiarika stužkatého - FOTO

Na ornitologickom stacionári Drienovec ho odchytil a zdokumentoval Milan Olekšák.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
ENVIRO: Nový druh vtáka
Na území Slovenska bol po prvýkrát zdokumentovaný kolibiarik stužkatý (lat. Phylloscopus humei), drobný spevavec, ktorý bežne obýva oblasti od Hindukúšu a Karakoramu až po Tien-šan v Číne a Altaj v Mongolsku. Drienovec, 3. november 2025. Foto: SITA/My sme les
Slovensko Lesy a lesníctvo Iné správy z lokality Slovensko

Na Slovensku v nedeľu 2. novembra po prvýkrát zadokumentovali nový druh vtáka, ide o kolibiarika stužkatého (Phylloscopus humei). Ako na sociálnej sieti priblížilo občianske združenie Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, ide o drobného spevavca, ktorý zvyčajne obýva oblasti od Hindukúšu a Karakoramu až po Tien-šan v Číne a Altaj v Mongolsku.

„Na ornitologickom stacionári Drienovec ho odchytil a zdokumentoval Milan Olekšák spolu s ornitológmi Petrom Ďurianom a Ivetou Dolnou. Vták bol po určení a označení slovenským krúžkom vypustený späť do voľnej prírody,“ uviedlo občianske združenie. Doplnilo, že zaujímavosťou je, že tento druh vtáka sa počas tohtoročnej jesene objavil aj v Poľsku a Holandsku.

„Ak jeho výskyt na Slovensku potvrdí Faunistická komisia Slovenskej ornitologickej spoločnosti, pôjde o 381. vtáčí druh zaznamenaný na našom území!“ uzavrelo OZ.

Firmy a inštitúcie: SOS Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlife Slovensko
Okruhy tém: ornitológia Vtáky
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk