Na Slovensku po prvýkrát zadokumentovali nový druh vtáka, ide o kolibiarika stužkatého - FOTO

Na Slovensku v nedeľu 2. novembra po prvýkrát zadokumentovali nový druh vtáka, ide o kolibiarika stužkatého (Phylloscopus humei). Ako na sociálnej sieti priblížilo občianske združenie Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, ide o drobného spevavca, ktorý zvyčajne obýva oblasti od Hindukúšu a Karakoramu až po Tien-šan v Číne a Altaj v Mongolsku.
„Na ornitologickom stacionári Drienovec ho odchytil a zdokumentoval Milan Olekšák spolu s ornitológmi Petrom Ďurianom a Ivetou Dolnou. Vták bol po určení a označení slovenským krúžkom vypustený späť do voľnej prírody,“ uviedlo občianske združenie. Doplnilo, že zaujímavosťou je, že tento druh vtáka sa počas tohtoročnej jesene objavil aj v Poľsku a Holandsku.
„Ak jeho výskyt na Slovensku potvrdí Faunistická komisia Slovenskej ornitologickej spoločnosti, pôjde o 381. vtáčí druh zaznamenaný na našom území!“ uzavrelo OZ.