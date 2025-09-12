Útulky a karanténne stanice môžu žiadať o dotáciu, Takáčovo ministerstvo vyhlásilo výzvu na ich podporu

Karanténne stanice a útulky sa môžu dostať k dotácii od štátu. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo dotačnú výzvu v objeme 100 000 eur, ktorá je určená na podporu karanténnych staníc a útulkov. Cieľom je zlepšiť podmienky starostlivosti o zvieratá a pomôcť samosprávam čeliť problémom spojeným s premnožením túlavých zvierat.
„Túlavé a premnožené zvieratá predstavujú pre mestá a obce vážny problém, pretože zodpovednosť za zviera bez majiteľa dnes ostáva na pleciach samosprávy. Riešenie tejto situácie je náročné a najmä finančne nákladné. Sterilizácie a kastrácie sú humánnou cestou, ako tento problém riešiť, preto v rámci novej výzvy bude možné financovať napríklad aj tento typ preventívnych aktivít,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu z výzvy sú neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré spĺňajú podmienky zákona o veterinárnej starostlivosti a sú zapísané v Zozname schválených karanténnych staníc a útulkov. Ten je zverejnený na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
Výzva je určená pre zariadenia pôsobiace v Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom, Žilinskom a Trnavskom kraji. Dotácia môže pokrývať až 100 % oprávnených nákladov.
Využitie finančných prostriedkov
Finančné prostriedky budú môcť žiadatelia využiť na samotnú prevádzku staníc a útulkov, zabezpečenie identifikácie zvierat a každodennú starostlivosť o ne, veterinárne služby, ako kastrácie či sterilizácie, ale aj na materiál, tovary a služby, prenájom priestorov, energie či mzdy zamestnancov.
Žiadosti možno podávať elektronicky prostredníctvom programového prostriedku https://mprv.egrant.sk/ od 9. do 25. septembra 2025.