Minister Takáč vyzval na spoločný postup pri obhajobe záujmov slovenského agrorezortu v Bruseli

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč sa v utorok zúčastnil na 38. valnom zhromaždení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). V príhovore zdôraznil potrebu podporovať mladú generáciu v poľnohospodárstve, predstavil výsledky rezortu a vyzval na spoločný postup pri obhajobe záujmov slovenského agrorezortu v Bruseli.
Minister ešte pred začiatkom oficiálneho rokovania absolvoval diskusiu s účastníkmi a vyzdvihol význam otvoreného sociálneho dialógu medzi vládou a poľnohospodárskymi samosprávami.
Poľnohospodári majú dostať menej
Ako informoval odbor komunikácie ministerstva, Takáč vo svojom vystúpení predstavil aj konkrétne výsledky agrorezortu ako rekordné výkupné ceny mlieka a mäsa, najvyššie výnosy rastlinnej výroby za posledné desaťročie, včasné a historicky najvyššie priame platby pre farmárov či najväčšie investície do potravinárstva.
Zároveň pripomenul úspešné zvládnutie krízovej situácie so slintačkou a krívačkou a pokračujúce reformy v oblasti pozemkových úprav. Osobitnú pozornosť venoval mladým ľuďom a potrebe zatraktívniť poľnohospodárstvo ako perspektívne odvetvie.
Agrosektor na Slovensku zápasí s dlhodobými slabinami, chýbajú mladí ľudia či moderné technológie
Minister sa venoval aj návrhu Európskej komisie na nový viacročný finančný rámec EÚ pre roky 2028 – 2034. Napriek tomu, že rozpočet Únie má narásť o takmer 800 miliárd eur, prostriedky pre poľnohospodárov sa majú znížiť až o 30–40 percent.
„Európska komisia navrhuje stropovanie priamych platieb na úrovni 100-tisíc eur pre konečného užívateľa. Na Slovensku farmy nad 500 hektárov obhospodarujú až 89 percent pôdy. Tento návrh je likvidačný – znamenal by stratu stoviek miliónov eur pre slovenské poľnohospodárstvo,“ upozornil Takáč. Za zásadný problém označil aj zlúčenie prvého a druhého piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ich prepojenie so štrukturálnymi a sociálnymi fondmi.
Minister sa chystá rokovať
Podľa Takáča je neprijateľné, že Komisia presúva stovky miliárd eur do zbrojenia, avšak plánuje znižovať prostriedky na potravinovú sebestačnosť a rozvoj vidieka.
Minister ďalej avizoval sériu rokovaní na európskej úrovni – s predsedníčkou Výboru pre poľnohospodárstvo EP Veronikou Vrecionovou, eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Christopherom Hansenom, ako aj s partnermi z Českej republiky, Maďarska a ďalších krajín.
„Nechceme, aby sa zlikvidovali stredné a veľké farmy, ktoré zásobujú celé Slovensko. Malí farmári majú svoje miesto v regiónoch, ale Európa sa nemôže tváriť, že potravinovú sebestačnosť zabezpečia malé podniky. To je cesta do záhuby,“ uzavrel minister.