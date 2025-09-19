Slovensko má dostať o miliardu eur menej na pôdohospodárstvo, Takáč hovorí o likvidácii sektora z Bruselu – VIDEO

Európska komisia chce zlikvidovať slovenské pôdohospodárstvo. Je o tom presvedčený minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Európska komisia totiž navrhuje pre Slovensko o takmer miliardu eur menej financií na podporu slovenského pôdohospodárstva. Slovensko v programovacom období na roky 2021 až 2027 by mal dostať 4,6 mld. eur. V novom programovacom období na roky 2028 až 2034 to však bude už len 3,7 mld. eur.
„Toto je likvidácia slovenského pôdohospodárstva. Máme dostať skoro o miliardu menej finančných prostriedkov. Je to pre mňa nepochopiteľné. Ja nedokážem pochopiť, že kde sa tá Európska únia uberá, keď chce dať viac na zbrojenie a menej na pôdohospodárstvo,“ povedal na tlačovej besede minister Takáč.
Útulky a karanténne stanice môžu žiadať o dotáciu, Takáčovo ministerstvo vyhlásilo výzvu na ich podporu
Slovensko podľa ministra bude robiť všetko preto, aby ten návrh Európskej komisie ešte zvrátila. Predseda vlády Robert Fico túto tému už otvoril na stretnutí s predsedom Európskej radyAntoniom Costom.
Minister Takáč vyzval na spoločný postup pri obhajobe záujmov slovenského agrorezortu v Bruseli
„Na budúci týždeň rokuje Rada ministrov v Bruseli, kde budeme diskutovať aj na tieto témy. Slovenský veľvyslanec už rokuje s predstaviteľmi Európskej komisie. Zvádzame boje na viacero frontov. Našim cieľom je, aby sektor pôdohospodárstva dostal viac peňazí,“ konštatoval minister Takáč, ktorý odmieta úvahy o tom, že Slovensko dostane menej peňazí pre jeho vyšetrovanie v čerpaní niektorých eurofondov v pôdohospodárstve, či pre názory na okolitý svet. „Viac ako polovica krajín EÚ s týmto návrhom nie je spokojná,“ uzavrel Takáč.