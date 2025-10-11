Švec poškodzuje dobré meno Klubu slovenských turistov, jeho členovia ho vyzývajú na odstúpenie

Predseda KST tiež nepriamo spája jeho meno s nacionalistickými a proruskými aktivitami.
Členovia Klubu slovenských turistov (KST) vyzývajú predsedu Petra Šveca na odstúpenie z funkcie. Viacerí sa zhodli na tom, že súčasné vedenie stratilo dôveru členskej základne a nereprezentuje hodnoty, na ktorých organizácia stojí. Informovala o tom médiá za KST Kolačín Patrícia Krausová Olšovská. Výzva je rovnako zverejnená medzi petíciami na internete, podpísať ju môžu výlučne členovia a členky klubu.

Podľa iniciátorov predseda KST porušil Zákon o ochrane prírody a krajiny, keď sa pohyboval mimo značených trás v najprísnejšie chránených územiach TANAP-u, a zároveň ako zakladateľ Vlasteneckého inštitútu Petra Šveca nepriamo spája meno KST s nacionalistickými a proruskými aktivitami.

Výzva tiež upozorňuje na netransparentné výberové konania na tatranských chatárov, spájanie funkcií predsedu a generálneho sekretára, zvýšenie platu a pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, ako aj na znevažovanie historického odkazu Cesty hrdinov SNP.

Predseda Klubu slovenských turistov by mal byť vzorom úcty k prírode a čestného správania. Namiesto toho sa stal symbolom svojvôle, netransparentnosti a rozdelenia medzi turistami. Klub, ktorý celé desaťročia spájal ľudí, si zaslúži vedenie, ktoré ho bude znovu spájať, nie rozkladať a poškodzovať jeho dobré meno v očiach verejnosti,“ uviedla v mene iniciatívy Krausová Olšovská.

Cieľom iniciatívy je, aby Peter Švec ešte pred Valným zhromaždením KST, ktoré sa má konať 18. októbra, sám odstúpil z funkcie, alebo aby delegáti Valného zhromaždenia hlasovali za jeho odvolanie. „Nejde o osobný útok, ale o ochranu dôvery a hodnôt, na ktorých KST stojí. Každý turista, ktorý má úctu k prírode a k férovosti, cíti, že súčasný stav je neudržateľný,“ dodala Krausová Olšovská.

Agentúra SITA požiadala o vyjadrenie Petra Šveca.

