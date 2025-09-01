Viktor Beránek kritizuje výberové konanie na chatárov, naznačil možnú manipuláciu i konflikt záujmov

Výberové konanie na chatárov vysokohorských chát vo Vysokých Tatrách zanechalo podľa dlhoročného chatára na Chate pod Rysmi Viktora Beránka viac otázok než odpovedí. Na sociálnej sieti naznačil možnú manipuláciu výberového konania i konflikt záujmov. Beránek, ktorý po takmer piatich desaťročiach od 1. novembra ako chatár končí po tom, ako vo výberovom konaní neuspel, ho označil za frašku s dávno pripravenými výsledkami.
Stojí za ním aj personál samotnej chaty. Ten uviedol, že podporuje všetky výzvy, ktoré žiadajú preverenie a opakovanie výberového konania. Predseda Klubu slovenských turistov Peter Švec vyjadril hlbokú úctu a rešpekt Beránkovi, v súvislosti s jeho statusom na sociálnej sieti však hovorí o polopravdách až klamstvách.
Ukončili výberové konanie na chatárov
Klub slovenských turistov (KST) a Slovenský horolezecký spolok JAMES ešte v závere minulého týždňa informovali, že úspešne ukončili výberové konanie na chatárov štyroch vysokohorských chát. Okrem Chaty pod Rysmi nastala zmena aj v prípade Téryho chaty. Kým chatára Beránka nahradí Ján Ševčík, v druhom prípade nastúpi po Petrovi Michalkovi Tomáš Hvizdák.
„Dopredu sa vedelo, za koho sa bude hlasovať. Z nás ostatných urobili len komparz a štatistov, alebo rovno bláznov. To vám potvrdí viacero ľudí, ktorí sa výberového konania zúčastnili,“ napísal Beránek vo štvrtok večer. Klub slovenských turistov koncom augusta uviedol, že o prevádzkovanie horských chát bol veľký záujem.
„Záujemcovia predkladali ponuky nielen z finančného hľadiska, ale aj s dôrazom na projektové a koncepčné riešenia, ktoré mali ukázať víziu dlhodobého rozvoja a fungovania chát. Celkovo bolo vybraných 10 ponúk, ktorých autori a zástupcovia boli pozvaní na osobné pohovory,“ priblížil. Výberová komisia podľa neho ocenila pripravenosť kandidátov, ich skúsenosti a schopnosť viesť horské chaty v náročných podmienkach. Úspešní uchádzači sa podľa KST prezentovali ponukami, ktoré najviac zaujali a preukázali najlepší predpoklad na zodpovedné vedenie chát.
Projekt rozšírenia chaty
Beránek si kladie otázku, ako je možné, že z približne 25 kandidátov zvíťazili jediní dvaja, ktorí pôsobia vo vedení KST. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke klubu je Ján Ševčík členom majetkovej komisie a Tomáš Hvizdák poverený výkonom funkcie člena výkonného výboru klubu pre činnosť, propagáciu a IT. Beránek dodal, že na výberovom konaní predložil projekt rozšírenia chaty, ktorý rieši všetky zásadné problémy, a to od toaliet a zásobníkov vody, cez terasu, väčšiu jedáleň, až po čističku.
„Stál ma pár tisíc eur a bol komplexným riešením problémov chaty pod Rysmi. Takýto projekt nepredložil nikto,“ uviedol Beránek, ktorý na Rysoch chatárči od roku 1977. Oficiálnu sťažnosť pre pravdepodobnú zaujatosť výberovej komisie pri rozhodovaní o nových nájomcoch na vedenie KST chce podať aj dlhoročný nosič a člen personálu Chaty pod Rysmi Vladimír Šmelko. Do výberového konania išiel spolu s Beránkom. Verejne vyzval vedenie KST, aby zverejnilo mená členov komisie, kritériá hodnotenia a zápisnice z výberového konania. Za Beránkom a Šmelkom stojí aj personál Chaty pod Rysmi.
„Sme presvedčení, že výberové konanie, ktoré rozhodlo o jeho odchode a o vylúčení Vlada Šmelka z užšieho kola, nebolo transparentné a nezohľadnilo skutočné skúsenosti s vedením horských chát,“ napísali zamestnanci na sociálnej sieti.
Beránkovi vyjadrili úctu a rešpekt
Predseda KST Peter Švec vo videu zverejnenom na sociálnej sieti v reakcii na medializované informácie vyjadril hlbokú úctu a rešpekt Viktorovi Beránkovi, rovnako aj práci, ktorú urobil na Chate pod Rysmi.
„To, čo na chate a pre chatu, a tiež pre turistov spravil za polstoročie jeho pôsobenia na chate, to sa navždy zapíše do histórie chaty samotnej, ale aj do histórie Tatier a slovenskej turistiky,“ uviedol ešte 30. augusta. V súvislosti s jeho statusom však hovorí o polopravdách až klamstvách. Na margo výberového konania uviedol, že nevyhrali najvyššie ponuky. Poukázal na to, že okrem výšky nájmu patrili medzi hodnotiace kritériá aj plány a projekty na najbližších päť rokov, a schopnosť chatára ukázať, že má na to, aby tieto ciele splnil.
„Boli tam zahrnuté aj skúsenosti uchádzača, pohyb a znalosť horského prostredia, znalosť chát a robota na chate samotnej. Každý uchádzač bol vypočutý a každá ponuka bola rozdebatovaná a zanalyzovaná, a vyhodnotená,“ vysvetlil Švec.
Správy o fraške a sťažnosti
Pripomenul, že víťaz výberového konania na chatára Chaty pod Rysmi Ján Ševčík pracuje na chatách dvadsať rokov. „Robil dva roky aj na Rysoch, teraz robí deväť rokov na Téryho chate, je to nosič, špičkový technológ a robota na chatách mu je vlastná,“ poznamenal.
Správy o fraške a sťažnosti označil za fabuláciu. Dodal, že pri mnohých výberových konaniach predošlých päťročníc na chatárov bolo pomerne bežné, že súčasný chatár bol priam nedotknuteľný.
„Je veľmi dobre známe, že kandidáti alebo potenciálni kandidáti na chatárov v minulosti nedali ponuku len preto, pretože tušili, že aj tak nebudú vybratí, lebo nemajú šancu,“ reagoval na kritiku s otázkou, či aj vtedy nešlo o takzvanú frašku.