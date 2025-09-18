Lidl pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú

Prvé kroky, prvé slová a prvé objatia – pre všetkých rodičov sú to silné okamihy plné radosti. Pre niektoré rodiny však môže byť toto obdobie obrovskou výzvou. Mnohí najmenší totiž už od prvých chvíľ musia bojovať o to najcennejšie, o svoje zdravie. Lidl spolu so svojimi zákazníkmi týmto malým bojovníkom podáva pomocnú ruku už sedem rokov. Doposiaľ podporil diskont už 340 rodín adresnou pomocou v hodnote 850-tisíc eur.
„Keď sme v roku 2018 spúšťali projekt Od začiatku v dobrých rukách, hovorili sme si, že ak dokážeme pomôcť aspoň niekoľkým deťom, bude to stáť za to. Máme obrovskú radosť, že počet podporených rodín už presiahol 340. To by však nebolo možné bez dôvery našich zákazníkov. Spolu sme ukázali, že aj malé gesto pri nákupe môže znamenať veľkú pomoc v živote iných. Ďakujeme,“ povedala Zuzana Sobotová, vedúca oddelenia CSR v Lidl Slovenská republika.
Za každým číslom je reálny príbeh
Projekt „Od začiatku v dobrých rukách“ funguje od marca 2018. V rámci neho venuje Lidl 10 centov z každého predaného balenia plienok značky Lupilu na pomoc pre najmenších bojovníkov s neľahkým osudom. Vďaka tomu každý týždeň podporí jedno dieťa z vážnym zdravotným znevýhodnením pomocou v hodnote 2 500 eur.
Za každou podporenou rodinou sa skrýva výnimočný príbeh, čo si reťazec dobre uvedomuje. „Ku každému prípadu pristupujeme individuálne a je pre nás mimoriadne dôležité, aby pomoc, ktorú v rámci tohto projektu poskytujeme, bola adresná. Príbeh každého jedného dieťaťa, ktoré sme podporili, je pre nás obrovskou motiváciou pokračovať aj ďalej,“ dodala Zuzana Sobotová. Lidl garantuje dôkladné posúdenie každej prijatej žiadosti a pomoc poskytuje deťom podľa ich špecifických potrieb. Projekt im už zabezpečil rôzne druhy rehabilitačných pobytov, terapie a cvičenia či špeciálne zdravotné pomôcky.
Aby každá pomoc bola skutočne šitá na mieru konkrétnej rodine, diskont spolupracuje s neziskovou organizáciou Nadácia pre deti Slovenska, ktorá je partnerom projektu. „Spolupráca na grantovom programe Od začiatku v dobrých rukách so spoločnosťou Lidl bola zmysluplným rozhodnutím. Pri pravidelnom kontakte s rodinami s deťmi s vážnymi zdravotnými ťažkosťami, ktoré finančne podporujeme, vidíme, že tento program naozaj prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu ich detí, alebo ho aspoň stabilizuje,“ hovorí Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska. „Náklady na zdravotnú starostlivosť sú pre tieto rodiny, najmä v aktuálnej dobe neadresných konsolidačných opatrení, výraznou finančnou záťažou. O to viac si vážime, že Lidl prejavuje ako veľký hráč na slovenskom trhu zodpovedný prístup a spoločnosti svoje zisky vracia späť formou efektívnej pomoci,“ uzavrel Gallo.
Nová kapitola pomoci
Aktuálne prebieha prihlasovanie do 3. ročníka projektu. Ak máte vo svojom okolí rodinu s malými deťmi v neľahkej životnej situácii, o ktorej viete, že potrebuje pomoc, alebo ak ste to práve vy, môžete sa prihlásiť. Lidl každý týždeň podporí jednu rodinu adresnou pomocou v hodnote 2 500 eur. Do projektu sa môžu prihlásiť rodiny s malými deťmi do dovŕšených 4 rokov so závažným zdravotným znevýhodnením alebo iným vážnym zdravotným problémom.
Všetky informácie o projekte, príbehy podporených detí a prihlasovací formulár nájdete na https://spolocenskazodpovednost.sk/od-zaciatku-v-dobrych-rukach.
