Burčiak vie aj potrápiť: odborník odhalil, ako neskočiť na lacný trik predajcov

Kvalitný burčiak nesklame žalúdok ani hlavu
Ak sa vám burčiak spája s črevnými ťažkosťami a bolesťami hlavy, doteraz ste nepili kvalitný. Čo si všímať, aby ste si napravili chuť? Ak chcete stihnúť ten najchutnejší, vyberte sa naň už v auguste a v septembri.
„V rôznych štádiách môže byť rôzny. Najžiadanejšie a najlepšie sú burčiaky v prvej fáze kvasenia, keď je v chuti dominantná prirodzená sladkosť s minimálnym množstvom alkoholu,“ hovorí Peter Kecskés, someliér z vinárstva Pivnica Čebovce.
Nehanbite sa ho pred kúpou ochutnať. „Dobrý burčiak je sladučký, so sviežou kyselinkou a jemnou pikantnosťou rozbiehajúceho sa kvasenia,“ dodáva. Chuť však nie je všetko – opojne vám môže chutiť aj riedený vodou.
Pozor na kal a kvas
Kupujte očami, ušami i nosom. „Kvalitný burčiak by mal byť odkalený, to znamená, že by v ňom nemali plávať zhluky kvasiniek a dužiny. Spozornieť treba aj pri príliš svetlej, bielo zakalenej farbe. Môže ísť o burčiak, ktorý bol zrejme nariedený a výrazne dosladený repným cukrom, aby bol sladší a kvasil,“ radí odborník.
Ak priložíte k uchu dobrý burčiak, kvasinky budete doslova počuť šumieť. Vždy je dobré k nemu aj privoňať. Peter Kecskés má trik na odlíšenie: „Vôňa by mala byť svieža, výrazne hroznová, kvetnatá a nemal by v nej dominovať alkoholový tón. Ak vo vôni cítiť najmä kvasničné tóny, chlebovú striedku, či zoxidované jablko, treba sa mať na pozore,“ nabáda Kecskés. Octovinové, acetónové tóny, plesňový závan či iné neprirodzené vône sú znamením, že s burčiakom niečo nie je v poriadku.
Tohtoročný burčiak je už v predaji, vinári očakávajú vyššiu úrodu ako predchádzajúce roky
Burčiak musí dýchať
Základom je kúpa od overených predajcov – priamo u vinára alebo vo vinotéke. Aj kvalitný burčiak sa však môže znehodnotiť pri nesprávnom skladovaní. „Na to, aby sme jeho sladkosť udržali čo najdlhšie, je dobré umiestniť ho v chladničke. Ak zostane v izbovej teplote, nedajbože vonku na slnku, tak vie prekvasiť doslova za jeden-dva dni a stráca pri tom akúkoľvek sviežosť a ovocnosť,“ radí vinár.
Nádobu s burčiakom neuzavrite na doraz, alebo do viečka spravte otvor. Burčiak musí stále dýchať.
Stále živý aj po vypití
Dôvod, prečo si na kvalitu burčiaka dať snáď ešte väčší pozor ako pri víne či pive, je jednoduchý. Stále žije a reaguje aj po vypití. „Ide o živý organizmus, plný aktívnych kvasiniek, ktoré sú po konzumácii ešte chvíľu činné aj v našom organizme. Telo ich vie eliminovať iba zvýšenou tvorbou žalúdočných kyselín, čo je dôvod, prečo mnohí ľudia po jeho konzumácii cítia prekyslené žalúdočné prostredie,“ vysvetľuje someliér.
Najmä pri väčšom množstve má telo čo robiť nielen s vysokou dávkou cukru, ale aj s oxidom uhličitým, ktorý vzniká aj v tráviacom trakte. „S burčiakom vždy opatrne. Nech je to len chuťovka, ochutnávka z novej úrody. Vždy je bezpečnejšie počkať na hotové mladé víno,“ odporúča Peter Kecskés z vinárstva Pivnica Čebovce.
Burčiak v číslach a faktoch
- Usadenina na dne fľaše je zlé znamenie. Sú to zvyšky postrekov, nečistôt a prachu pri jeho výrobe.
- Legálne vyrobený slovenský burčiak kúpite iba medzi 15. augustom a 31. decembrom.
- Burčiak má obsah alkoholu od 4 do 6 %. Pre porovnanie zrelé víno aj 12 %.
- Burčiak patrí k zdravším druhom alkoholu. Má nízky obsah alkoholu, no vysoký podiel vitamínov skupiny B, železa, zinku a antioxidantov vrátane resveratrolu, vďaka ktorým sa mu pripisujú pozitívne účinky na srdcovo-cievny systém, nervovú sústavu, trávenie či prekrvenie slizníc.