Svetový deň monitoringu vody upozorňuje na riziká priesakových vôd zo skládok odpadov

Viaceré skládky na Slovensku nemajú vybudované efektívne systémy monitorovania.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
Skládka odpadu
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Životné prostredie Enviro z lokality Slovensko

Pri príležitosti Svetového dňa monitoringu vody odborníci upozorňujú na rozdiely v ochrane zdrojov vody na Slovensku. Kým pitná voda, ktorá prúdi do domácností, je pravidelne testovaná a musí spĺňať prísne normy stanovené legislatívou, priesakové vody zo skládok odpadov čelia podstatne slabšej regulácii.

Monitorovanie pitnej vody vykonávajú vodárenské spoločnosti v pravidelných intervaloch. Kontrolujú prítomnosť mikrobiologických a chemických látok a výsledky podliehajú dohľadu príslušných úradov. Takto nastavený systém má zabezpečiť, že voda je bezpečná na konzumáciu a nepredstavuje riziko pre verejné zdravie.

Riziko pre ekosystémy a zdravie ľudí

Oveľa problematickejšia je však situácia v prípade priesakových vôd, ktoré vznikajú, keď dažďová voda alebo topiaci sa sneh prechádzajú cez teleso skládky. Pri tomto procese sa voda kontaminuje škodlivými látkami, ktoré môžu následne prenikať do pôdy alebo povrchových vôd.

Viaceré skládky na Slovensku nemajú vybudované efektívne systémy monitorovania. Súčasná legislatíva navyše neukladá povinnosť presne vypočítať ani evidovať množstvo priesakovej vody, čo znamená, že jej časť môže končiť v životnom prostredí bez akejkoľvek kontroly.

Róbert Láska, odborník na riešenie pre priesakové a odpadové vody zo Slovak Eco Treatement upozorňuje, že tento stav predstavuje riziko nielen pre ekosystémy, ale aj pre zdravie obyvateľstva.

Legislatíva a moderné technológie

Podľa návrhov riešení by sa situácia mohla zlepšiť zavedením legislatívnych úprav. Prevádzkovatelia skládok by mali mať povinnosť vypočítať objem priesakovej vody podľa priemerného úhrnu zrážok a plochy skládky. Zároveň by museli preukázať, že táto voda bola legálne spracovaná v špecializovaných čistiarňach.

Odborník Róbert Láska vidí perspektívu aj v moderných technológiách, ktoré umožňujú presnejšie monitorovanie a čistenie priesakových vôd. Tieto riešenia by mohli znížiť ekologickú záťaž a zároveň priniesť aj ekonomické benefity.

Svetový deň monitoringu vody pripomína, že ochrana vodných zdrojov musí zostať prioritou. Pitná voda je základným zdrojom života, no bez účinnej kontroly priesakových vôd môžu byť ohrozené celé ekosystémy aj zdravie budúcich generácií.

