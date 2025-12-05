Brusel čaká historicky najväčší protest európskych poľnohospodárov proti novej navrhovanej politike – FOTO

V centre európskej politiky sa očakáva masová účasť poľnohospodárov a potravinárov z celej Európskej únie. 18. decembra má do Bruselu pricestovať viac ako 10 000 účastníkov z 25 členských krajín vrátane Slovenska. Cieľom pripravovaného protestu je vyjadriť nesúhlas s návrhmi Európskej komisie v oblasti budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky a s plánovaným Viacročným finančným rámcom na obdobie 2028 až 2034.
Podpísali Tatranskú deklaráciu
K protestu sa pripoja aj slovenskí producenti potravín a poľnohospodári, spolu so zástupcami z Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska. Spoločnú výzvu podporili podpisom Tatranskej deklarácie, ktorá vznikla počas rokovania krajín Vyšehradskej skupiny v Tatranskej Lomnici. Signatári deklarácie vyjadrili obavy z možného negatívneho dopadu plánovaných zmien na európsku potravinovú bezpečnosť a agrárnu sebestačnosť.
Podľa organizátorov protestu predstavujú nové návrhy Európskej komisie zníženie financovania pre poľnohospodárstvo o 45 až 55 percent pri započítaní inflácie, čo by sa podľa odhadov mohlo v prípade Slovenska premietnuť do poklesu o takmer jednu miliardu eur. Spornými bodmi sú aj stropovanie priamych platieb, degresivita, zlúčenie prvého a druhého piliera agrárnej politiky a vytvorenie spoločného rozpočtového fondu, o ktorý by sa mali deliť aj iné rezorty.
Zástupcovia poľnohospodárskych samospráv upozorňujú aj na riziká spojené s navrhovaným obmedzením podpory pre poľnohospodárov v dôchodkovom veku, čo by podľa nich mohlo ovplyvniť generačnú výmenu a dlhodobú udržateľnosť poľnohospodárskej výroby. Zlúčenie pilierov politiky podľa signatárov deklarácie zároveň môže prispieť k utlmeniu živočíšnej výroby, obmedzeniu využívania pôdy a k poklesu domácej produkcie potravín.
Organizátori protestu poukazujú aj na možný nárast dovozu lacnejších potravín z tretích krajín, ktoré podľa nich nemusia spĺňať rovnaké kvalitatívne a bezpečnostné štandardy ako európska produkcia.
Doterajšie korekcie neboli dostatočné
Podľa vyjadrenia predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komoryAndreja Gajdoša cieľom protestu je vyzvať európskych predstaviteľov na zmenu navrhovanej politiky. Dodal, že doterajšie korekcie návrhov Európskej komisie nepovažuje agrárny sektor za dostatočné.
Podporu protestu potvrdili aj predstavitelia Agrárnej komory Českej republiky, Maďarskej poľnohospodárskej komory a Národnej rady poľnohospodárskych komôr Poľska, ktorí sa na rokovaniach v Tatranskej Lomnici zhodli na spoločnom postupe. Do Bruselu vysielajú stovky zástupcov, pričom v Poľsku sa paralelne pripravujú aj ďalšie lokálne zhromaždenia.
Protest sa uskutoční v čase konania samitu lídrov členských štátov Európskej únie, ktorí sa 18. a 19. decembra majú zaoberať návrhom Viacročného finančného rámca, vrátane budúcej agrárnej politiky.
Podľa prezidenta Agrárnej komory ČR Jana Doležala má protest upozorniť na význam udržateľnej výroby bezpečných potravín v EÚ. Doležal zároveň poukázal na plánovanú cestu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej do Brazílie, kde má 20. decembra rokovať o obchodnej dohode medzi EÚ a združením Mercosur. Podľa kritikov by dohoda mohla ďalej zvýšiť tlak na európsky trh cez dovoz potravín z Južnej Ameriky.
Protest organizujú európske poľnohospodárske organizácie COPA – COGECA a Valónska federácia poľnohospodárov FWA. Pôjde o štvrtý veľký protest agrárneho sektora v tomto roku. V minulosti podobné iniciatívy prispeli k pozastaveniu niektorých návrhov Európskej komisie, napríklad v oblasti ekologických schém či obmedzenia pesticídov.