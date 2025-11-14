Ochranári kritizujú kontroverzné rozhodnutie okresného úradu, varujú pred ohrozením biotopu hlucháňa hôrneho

Okresný úrad v Brezne vydal kontroverzné rozhodnutie, ohrozuje ním biotop hlucháňa hôrneho. Tvrdí to ochranárska iniciatíva My sme les. Ako spresnila, štátny podnik Lesy SR ťaží stromy v lokalite Predná hoľa – Smrečinské sedlo. Tam však žije ohrozený hlucháň hôrny.
„Povolil mu to Okresný úrad v Brezne na základe nesprávnych údajov od Správy Národného parku Nízke Tatry (NAPANT). Slovensko tak opäť porušuje rozsudok Súdneho dvora EÚ, pretože nechráni biotopy hlucháňa hôrneho,“ upozornila iniciatívy My sme les, ktorá podáva podnet na prešetrenie a žiada zrušenie rozhodnutia na povolenie ťažby.
Drevo sa v tejto lokalite nesmie ťažiť
Iniciatíva upozornila, že táto lokalita je vzácna práve výskytom hlucháňa hôrneho, ktorý tu má svoj biotop. Drevo sa preto v tejto lokalite nesmie ťažiť. „Dôvodom ťažby má byť ochrana lesa pred lykožrútom. Deje sa to v Národnom parku Nízke Tatry v lokalite Predná hoľa, ktorá je súčasťou sústavy Natura 2000. Správa Národného parku Nízke Tatry s ťažbou dreva pre štátne Lesy SR súhlasila napriek tomu, že ide o rozpor so schváleným Programom záchrany hlucháňa hôrneho,“ vysvetlili ochranári s tým, že okresný úrad na to upozornili v rámci správneho konania.
Podľa Miroslava Kaliského z My sme les je absurdné, že úrad aj napriek tomu vydal rozhodnutie o súhlase, a to navyše s nekontrolovateľnými podmienkami. Stanoviskom iniciatívy sa podľa Kaliského úrad vôbec nezaoberal. „Vydané rozhodnutie tak umožnilo vykonať ďalšiu ťažbu, ktorá ohrozuje ciele záchrany hlucháňa v Nízkych Tatrách,” dodal Kaliský s tým, že dôvod, ktorým má byť lykožrút, neobstojí.
Nezmyselné rúbanie stromov
Ochranári pripomenuli, že Lesy SR napadnutie stromov ohlásili 15. apríla tohto roku, a teda v čase, keď nebolo možné potvrdiť aktívne napadnutie lykožrútom. „K rozmnoženiu lykožrúta prichádzalo v roku 2025 až výrazne neskôr po tomto termíne. Nahlásené stromy teda boli suché bez lykožrútov alebo sa preventívne ohlásila „očakávaná” kalamita, čo je neprijateľné,“ zdôraznila iniciatíva a doplnila, že rúbať suché stromy s opadanou kôrou je v takýchto lokalitách nezmyselné. Takéto stromy totiž slúžia ako úkryt živočíchom, ktoré sa lykožrútmi živia.
„Po spadnutí rozkladajúce sa kmene vytvoria substrát pre novú generáciu stromov a pre vzácne a chránené druhy hmyzu a húb. Stojaté mŕtve stromy sú dôležitou súčasťou biotopu hlucháňa, pretože vtáky ich s obľubou používajú na nocovanie. Takéto zásahy v národných parkoch sú neakceptovateľné,“ dodáva My sme les.
Rozhodnutie Okresného úradu Poprad z roku 2020
Kaliský upozornil, že lokalitu Predná hoľa pred ťažbou chráni aj rozhodnutie Okresného úradu Poprad z roku 2020. Ten rozhodol, že toto územie má byť bezzásahové a že treba chrániť biotopy hlucháňa. Ochranári súčasne zdôraznili, že za každý prípad ťažby dreva v biotope hlucháňa, ktorý je v rozpore so schváleným Programom záchrany hrozí vysoká sankcia po tom, ako Slovensko v máji 2022 prehralo spor na Súdnom dvore EÚ.
Európska komisia vtedy žalovala SR za nedostatočnú ochranu hlucháňa. Európska komisia formálne upozornila Slovensko aj v máji tohto roku, že doposiaľ neprijalo potrebné opatrenia. Ochranári tak vyzvali Okresný úrad v Brezne, aby rozhodnutie o povolení ťažby zrušil. Podľa iniciatívy sa toto rozhodnutie opieralo o nepravdivé podklady od Správy NAPANT.