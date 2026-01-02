Drop veľký sa stal vtákom roka 2026, jeho populácia na Slovensku sa pomaly obnovuje

Drop veľký (Otis tarda), najťažší lietajúci vtáčí druh Európy a symbol zdravej poľnohospodárskej krajiny, bol vyhlásený za vtáka roka 2026. Ako upozorňuje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko), tento vzácny druh, ktorý kedysi bol bežným obyvateľom slovenských nížin, bojuje o prežitie, no vďaka cieleným ochranárskym opatreniam sa opäť objavuje na poliach Slovenska.
Pokles populácie
Drop veľký sa v súčasnosti najviac vyskytuje v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia, ktoré je jeho posledným útočiskom na Slovensku. Populácia dropa silne poklesla v 20. storočí, keď počet jedincov, ktorý pred prvou svetovou vojnou presahoval 2 000, poklesol takmer k hranici vyhynutia. Po roku 2005 hniezdili na Slovensku iba posledné vtáky.
K zániku populácie prispeli zmeny v poľnohospodárstve, ako bolo napríklad sceľovanie polí, rušenie medzí a úhorov, intenzifikácia poľnohospodárskej výroby, pytliactvo a kolízie vtákov s elektrickými vedeniami. V posledných rokoch je však situácia s dropom veľkým postupne optimistickejšia. V roku 2025 sa na Slovensku úspešne zahniezdilo približne desať sliepok, čo je významný signál oživenia druhu.
„To, že dropy opäť vidíme na miestach, kde dlhé roky chýbali, znamená, že opatrenia na ich ochranu a obnovu biotopov prinášajú ovocie,“ uviedol Jozef Ridzoň z SOS/BirdLife Slovensko.
Zimovisko pre stovky vtákov
Dodal, že je nevyhnutné pokračovať v týchto aktivitách na ochranu dropa. Slovensko v ochrane dropa zohráva kľúčovú úlohu aj ako zimovisko pre približne 600 vtákov, ktoré prilietajú zo susedných krajín – Rakúska a západného Maďarska. To predstavuje takmer 75 % celej stredoeurópskej populácie dropov. Podmienky na zimoviskách a hniezdiskách tak majú významný regionálny dopad.
Aby sa zachovala populácia dropov, odborníci zároveň vytvárajú pre ľudí bezpečné možnosti na pozorovanie vtáctva mimo chránených území, napríklad cez oddychové miesta s náučnými prvkami a pozorovateľňami. Námestník Magistrátu hlavného mesta Bratislavy Jakub Mrva pripomenul, že cieľom je udržať pokoj na miestach hniezdenia a zimovísk, a zároveň budovať pozitívny vzťah verejnosti k ochrane dropa.
Výzvy budúcnosti
Obnova biotopov dropa je súčasťou veľkého projektu LIFE Steppe on border, ktorý podporuje Európska únia a realizujú ho spolu so Slovenskom aj Maďarsko a Rakúsko. Tento projekt združuje inštitúcie ako Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Podielnické družstvo Dunaj, súkromných farmárov, Štátnu ochranu prírody SR, Slovenskú ornitologickú spoločnosť/BirdLife Slovensko a Ochranu dravcov na Slovensku. Spoločne sa im podarilo obnoviť desiatky hektárov vhodných biotopov.
Jednou z výziev do budúcnosti ostáva návrat dropa na Žitný ostrov, kde vtáky síce pravidelne prelietavajú, no stále tam chýbajú bezpečné podmienky pre rozmnožovanie. Dôležitými opatreniami budú znižovanie rizika kolízií s elektrickými vedeniami, obnova biotopov a vytváranie zón pokoja pre hniezdenie. Do ochrany dropa sa môže zapojiť aj verejnosť prostredníctvom hlásenia pozorovaní vtákov, ktoré sú cenné na lepšie pochopenie jeho správania a plánovanie ďalších ochranných opatrení.