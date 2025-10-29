Na elektrické vedenie inštalujú špeciálne prvky, ktoré pre vtáky znižujú riziko kolízie a úhynu

Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) inštaluje na prenosové elektrické vedenia špeciálne prvky, ktoré zvyšujú ich viditeľnosť pre vtáctvo, a tým znižujú riziko nárazov. Každoročne na celom svete uhynú milióny vtákov v dôsledku kolízií s elektrickými vedením, pričom medzi obeťami sú často aj vzácne a ohrozené druhy.
„Dunaj patrí medzi najvýznamnejšie migračné koridory pre vtáky. Okolitá nížina je zároveň domovom bohatej a rozmanitej avifauny. Najmä pre veľké druhy vtákov, ktoré sa zdržujú v početných kŕdľoch, sa zvyšuje riziko stretov s elektrickými vedeniami. Je potrebné zamerať sa práve na nebezpečné úseky, ktoré vieme zadefinovať vďaka špeciálnej metodike. Z hľadiska nárazov predstavuje najväčší problém pre letiace vtáky tzv. zemné lano, ktoré je na prenosovom vedení situované najvyššie, zároveň je tenšieho priemeru, čím je pre vtáky takmer neviditeľné,“ uvádza Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku.
Pri inštalácii pomáha dron
V rámci projektu LIFE Danube Free Sky, spolufinancovaného Európskou úniou a Ministerstvom životného prostredia SR, SEPS inštaluje na 43 km prenosových vedení 400 kV špeciálne prvky, ktoré zvyšujú viditeľnosť zemného lana pre vtáctvo.
Ochranári upozorňujú na nezákonný lov vlkov. Strieľal aj vysoký funkcionár Slovenskej poľovníckej komory?
„Práce budú v tejto etape prebiehať do konca roka 2025. Celkovo tak bude na 70 kilometroch prenosových vedení inštalovaných niekoľko tisíc odkloňovacích prvkov v úsekoch zadefinovaných Ochranou dravcov na Slovensku. Ide o oblasti, ktoré predstavujú pre vtáctvo najvyššie riziko nárazov v okolí rieky Dunaj na našom území,“ uvádza predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth.
Inštalácia prvkov prebieha za pomoci špeciálneho dronu vyvinutého na Slovensku, ktorý umožňuje efektívnu a rýchlu montáž až 300 prvkov denne, a to aj nad vodnými plochami či ťažko dostupnými lokalitami, pričom elektrické vedenie zostáva v plnej prevádzke. „Vďaka úzkej spolupráci s odborníkmi na drony vieme efektívne a rýchlo riešiť problematiku nárazov vtákov do elektrických vedení na Slovensku,“ dodáva Marek Gális.
Upozornenie na prekážku
Odkloňovače letu sú špeciálne vyvinuté pre farebné spektrum vnímané vtákmi a prešli prísnym testovaním na extrémne poveternostné podmienky. Kontrastné prevedenie prvkov upozorňuje vtáky na prekážku počas dňa a zároveň sú viditeľné aj v noci, čím významne znižujú mortalitu vtáctva z dôvodu kolízie s vedením až o viac ako 90 % v slovenských podmienkach.
Projekt LIFE Danube Free Sky sa realizuje v siedmich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy a zahŕňa 23 chránených vtáčích území, z toho na Slovensku šesť významných lokalít. Zameriava sa na ochranu 12 cieľových druhov vtáctva vrátane orla kráľovského, bučiaka veľkého či dropa veľkého. Spolupráca v rámci projektu predstavuje riešenie jednej z najväčších hrozieb pre voľne žijúce druhy vtáctva – interakcie s elektrickým vedením. Viac informácií o projekte je dostupných na stránke www.danubefreesky.eu/sk.