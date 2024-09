Samosprávam stúpnu náklady o 37 percent. Môže za to povinná úprava odpadu, začne platiť od januára 

Slovensko má pred sebou menej než štyri mesiace pripraviť sa na povinnú úpravu odpadu pred uložením na skládku, ktorá začne platiť od 1. januára 2025. Táto povinnosť vyplývajúca zo záväzkov Slovenska voči Európskej únii (EÚ) prinesie zvýšenie nákladov na spracovanie odpadu pre samosprávy v priemere o 37 percent.

Vyplýva to z analýzy Zväzu odpadového priemyslu (ZOP) SR, ktorý porovnal súčasné ceny spracovania odpadu s projekciami po zavedení povinných úprav. Priemerná cena za úpravu odpadu sa v roku 2025 očakáva na úrovni až 120 eur bez DPH na jednu tonu odpadu.

V iných európskych krajinách sú tieto ceny bežné

Generálny riaditeľ ZOP Ján Chovanec uviedol, že v iných európskych krajinách, ktoré povinnú úpravu už zaviedli, sú tieto ceny bežné.

„Napríklad v Poľsku stojí úprava tony odpadu 120 eur, v slovinskej Ľubľane 175 eur, v Ríme 180 eur, v Južnom Tirolsku 210 eur a v Salzburgu 225 eur,“ spresnil Chovanec.

Od 1. januára 2025 bude na Slovensku povinné mechanické a biologické spracovanie odpadu pred jeho uložením na skládku. Mechanická úprava zahŕňa triedenie, drvenie a kompakciu (zmenšenie) odpadu, zatiaľ čo biologická úprava zahŕňa kompostovanie alebo anaeróbnu fermentáciu.

Cenu môžu ovplyvniť dva faktory

Ján Chovanec poukázal aj na to, že regionálne rozdiely a dostupnosť skládok môžu výrazne ovplyvniť cenu. Preto celkové náklady na uloženie jednej tony odpadu po úprave sa môžu pohybovať medzi 87 a 152 eur.

„Finálnu cenu ovplyvnia aj faktory ako technológia, regionálne rozdiely, dopravné a administratívne náklady,“ dodal Chovanec.

Podľa aktuálnych dát je priemerná cena uloženia odpadu na skládku bez úprav 50 eur za tonu bez DPH. Po započítaní priemernej miery triedenia a zákonného poplatku sú celkové náklady v súčasnosti okolo 70 eur za tonu.

„Nové opatrenia však zvyšujú tieto náklady a celkový priemerný náklad by mohol dosiahnuť sumu až 120 eur za tonu, čo výrazne ovplyvní aj výdavky obcí a miest. To predstavuje nárast celkových nákladov vrátane nákladov na zber pre obce a mestá, a v konečnom dôsledku aj pre obyvateľov, od 15 až do 59 %,“ konštatoval Chovanec.

Nárast celkových nákladov o 15 až do 59 percent

Napríklad obec s 1 000 obyvateľmi, ktorá vytvorí ročne 184 ton zmesového komunálneho odpadu, bude musieť v roku 2025 počítať s ročnými nákladmi na spracovanie odpadu vrátane jeho úpravy na úrovni 37-tisíc eur bez DPH, v porovnaní so súčasnými 27-tisíc eurami.

„Čiže pri súčasnej priemernej cene za uloženie odpadu na skládku vo výške 50 eur za tonu bez DPH a zákonného poplatku vo výške 20 eur za tonu predstavujú jej celkové ročné náklady vrátane zberu odpadu sumu 27-tisíc eur bez DPH, alebo 31 600 eur s DPH (na zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládku odvádzaný štátu sa DPH nevzťahuje). Po navýšení ceny za spracovanie zmesového odpadu vrátane jeho úpravy v priemere na 120 eur bez DPH (vrátane poplatku vo výške 7 eur za tonu) stúpnu v roku 2025 jej celkové ročné náklady vrátane zberu odpadu na sumu 37 000 eur bez DPH, alebo 44 600 eur s DPH. Oproti tomuto roku by sa tak v roku 2025 výdavky len za spracovanie zmesového odpadu vrátane jeho úpravy, ktoré by mali byť kryté v rozpočte príjmami z miestneho poplatku za odpad od obyvateľov, mali v priemere zvýšiť o 9 eur na osobu bez DPH,“ vysvetlil Chovanec.

Odklad termínu využili viaceré krajiny

Aj napriek tomu, že úprava odpadov je zadefinovaná v smernici o skládkach už od roku 1999, veľa členských štátov aj po vstupe do EÚ danú povinnosť nepremietlo do svojej národnej legislatívy a posúvalo termín spustenia povinnej úpravy odpadov. Slovensko nie je jediný členský štát EÚ, ktorý povinnosť zaviesť úpravu odpadov do dnešnej doby odkladal.

Okrem nás sa s úpravou zatiaľ nevysporiadalo napríklad Česko, Bulharsko, Chorvátsko, Grécko či Rumunsko. Slovensko sa tak pridáva k viacerým krajinám EÚ, ktoré splnia povinnosť zaviesť povinnú úpravu odpadov.

Odklad termínu spustenia úpravy viackrát zasiahli praktické a legislatívne prekážky, pričom prvý odklad v roku 2021 viedol k infringementu zo strany Európskej komisie. Úprava odpadov od 1. januára 2025 je kľúčová z pohľadu ochrany životného prostredia a zdravia, ale aj pre zabránenie vysokým sankciám z EÚ.

Zväz odpadového priemyslu vznikol za účelom iniciovania a presadzovania efektívnych a hospodárnych riešení pre trvalo udržateľný rozvoj a konkurencieschopnosť odpadového priemyslu v Slovenskej republike. Združenie zastupuje široké spektrum subjektov z oblasti vedy a výskumu, právnych a odborných poradcov, komunálnej a priemyselnej sféry a subjektov podnikajúcich v odpadovom priemyslu.