Odborníci nesúhlasia s plánom prehradenia starého koryta Dunaja, Taraba to označil za hoax

Signatári Za živé rieky vyjadrili zásadný nesúhlas s plánom prehradenia pôvodného koryta Dunaja, ktorý je súčasťou projektu Insula Magna. Podľa nich by realizácia tohto zámeru významne poškodila vodné hospodárstvo, ochranu životného prostredia, vodnú dopravu a rekreačnú plavbu v oblasti Slovenska aj Maďarska.

„Podporujeme snahy o ukončenie dlhoročného sporu medzi Maďarskom a Slovenskom ohľadne Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, avšak dohoda musí byť vyvážená a rešpektovať legislatívne požiadavky ochrany vôd a životného prostredia,“ uviedli signatári vo svojom stanovisku.

Signatári tiež vyjadrili vážne obavy z aktuálneho vývoja medzištátnych rokovaní, ktoré vedie za slovenskú stranu podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Významný pokles dynamiky prúdenia vody

Plánované prehradenie by zahŕňalo vybudovanie štyroch stupňov a významne by zmenilo dynamiku prúdenia vody, poškodilo kvalitu vody a ohrozilo zdroje pitnej vody.

„Prehradenie by spôsobilo významný pokles dynamiky prúdenia vody, obmedzilo transport sedimentov a prispelo k zaneseniu koryta jemnozrnným materiálom. Toto by následne viedlo k zhoršeniu kvality vody a ohrozeniu pitných zdrojov,“ uviedli odborníci z organizácie Za živé rieky.

Zároveň vyzývajú na okamžité prerušenie rokovaní o realizácii projektu Insula Magna a požadujú vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu so zapojením všetkých relevantných expertov a inštitúcií.

Téma sa stala predmetom mediálneho hoaxu

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba na piatkovej tlačovej konferencii zdôraznil, že projekt Insula Magna jeho rezort nezaujíma. Nie je to naša aktivita a nevyjadrujeme sa k tomu.

„Maďarská strana nás požiadala, že ich vodohospodári o tom uvažujú. My sme maďarskej strane slušne ako krajina povedali, že ak o niečom uvažujú, nech nám to dajú na vyhodnotenie. Opakujem, nie je to podmienkou žiadneho vysporiadania Gabčíkova, nie je to nič,“ povedal Taraba.

Šéf envirorezortu vysvetlil, že maďarská strana asi 20 rokov rozmýšľa, že v starom koryte Dunaja si postavia nejaké štyri malé vodozádržné opatrenia, ku ktorým je tiež asi 20 rokov debata. „Maďarská strana dala o tom dokument Ódorovej vláde, či sa k tomu vedia vyjadriť. Kolíkovej druh, ktorý bol vtedy splnomocnencom vlády im odpísal list, kde povedal, že to má pozitíva aj negatíva,“ povedal Taraba.

Vicepremiér dodal, že téma sa stala predmetom mediálneho hoaxu. „Viete aká je relevancie tejto témy? Ide o mediálny hoax, že vraj ideme niečo robiť. K tejto téme zvolalo hnutie Progresívneho Slovenska aj mimoriadny výbor, ktorý nakoniec zrušili. Ja chápem, keď päť mimovládnych organizácií si cez envirorezort zobralo 64 miliónov eur a teraz vyskakujú zo všetkých strán. Môžem však všetkých uistiť, že pod touto vládou budú mať vodohospodári relevantné slovo. Zbytočne o tom píšete, neexistuje žiaden relevantný výstup s mojim podpisom,“ uzavrel Taraba.