V Slovenskom raji vznikne unikátny vstupný portál, vybudujú ho pred roklinou Suchá Belá

V Slovenskom raji vznikne unikátny vstupný portál do rokliny Suchá Belá. Obsahovať bude digitálnu tabuľu s uvedením aktuálneho počtu turistov a signalizáciou preplnenia rokliny. Zabezpečiť má tiež vizuálne pôsobivý vstup do jednej z najnavštevovanejších a najobľúbenejších roklín Raja.

Firma obce Hrabušice, pod ktorej správu patrí aj roklina, využije na tento zámer 16-tisíc eur z grantového programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Ako pre agentúru SITA uviedol zodpovedný za projekt Ladislav Novotný, zrealizovať ho musia do konca októbra.

Viacero funkcií portálu

Vstupná brána do Suchej Belej, ktorú ročne navštívi podľa Novotného 100-tisíc ľudí, bude slúžiť ako jasný nástupný bod. Portál bude podľa jeho slov spĺňať viacero funkcií.

„Základnou bude aktuálne informovanie o počte turistov v rokline, aby si prichádzajúci turista vedel spraviť obraz o tom, koľko sa ich tam nachádza. Zámerom je čo najviac eliminovať zápchy, ktoré sú v rokline v niekoľkých dňoch počas sezóny. Ide o špecifické dni, ktoré vieme identifikovať,“ objasnil.

Do jedného bodu spojili vstupnú bránu i fotopoint. „Pôjde o sochársky objekt, abstraktnú stavbu, máme už vytypovaného drevorezbára. Kvalita prevedeného diela by mala byť na istej úrovni,“ dodal zodpovedný za projekt.

Súčasťou bude aj semafor

V troch roklinách Slovenského raja, Suchej Belej, vo Veľkom Sokoli a v Prielome Hornádu, už síce podľa Novotného sú nainštalované sčítače počtu ľudí, súčasťou vstupného portálu v Suchej Belej však bude priamo na mieste semafor, farbami bude informovať o množstve turistov.

„Bude mať len odporúčací charakter, turistov v prípade veľkého počtu návštevníkov naviguje k možnosti vybrať si inú roklinu či radšej niekoľko minút počkať,“ ozrejmil.

Novotný predpokladá, že projekt ešte do začiatku letnej turistickej sezóny zrealizovaný nebude. „Nestihneme pripraviť a nachystať materiál, techniku a jednotlivé prvky tak, aby sa to dovtedy zrealizovalo. Začneme hneď, ako sa skončí hlavná turistická sezóna. Predpokladáme, že v septembri sa to bude dokopy všetko montovať, dovtedy budeme realizovať prípravné práce,“ avizoval.