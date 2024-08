Taraba hodil textilný odpad na samosprávy. Slovensku tak podľa progresívcov hrozí ďalšia žaloba z EÚ (video)

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba zanedbal prípravu na triedenie a recykláciu textilu, ktorá sa má v celej Európskej únii povinne rozbehnúť od januára.

Uviedol to poslanec Progresívneho Slovenska (PS) Michal Sabo na piatkovej tlačovej besede s tým, že Taraba nezvláda svoj rezort a celé riešenie otázky textilného odpadu sa rozhodol presunúť na samosprávy.

Minister všetko zrušil

„Napriek tomu, že pred Tarabovým príchodom do rezortu fungovala pracovná skupina, ktorá pripravila návrhy, ako by mal proces fungovať, minister všetko zrušil. Nedávno vydal takzvanú metodickú príručku na jednu A4, v ktorej obciam odkázal, že on od toho dáva ruky preč a je to celé na nich,” uviedol Sabo. Podľa neho nad odbornosťou vyhrali budúce zisky ich kamarátov.

„Myslím si, že takto to bude. Odpad skončí na skládkach a Európska únia na nás pošle ďalšiu zo žalôb. A tú opäť zaplatíme všetci. Ak by nechal pracovať svoje legislatívne odbory, možno by to dopadlo inak,“ konštatoval Sabo.

Kritika metodickej príručky

Podľa poslankyne Dany Kleinert (PS) takzvanú metodickú príručku k zberu textilu kritizujú Združenie miest a obcí Slovenska či Únia miest Slovenska. Taraba na ich pripomienky nereagoval.

„Kde je zrazu ten koaličný súcit s mestami a obcami, ktoré nemajú prostriedky ani na plnenie základných povinností? Ako sa k tomu majú postaviť malé obce, kde na miestnom úrade pracuje len pár ľudí?” pýta sa Kleinert.

„Zber textilného odpadu vie byť ziskový, no ministrovi Tarabovi zjavne ide o to, aby výnosy nešli všetkým občanom, ale niekomu konkrétnemu. Na to, aby to bolo inak, by musel riadiť rezort niekto, kto má o životné prostredie skutočný záujem,” uzavrela Kleinert.

Ovládnutie zálohového systému

Podľa poslanca Ivana Štefunka (PS) môže Slovensko pre nesplnenie míľnikov v Pláne obnovy a odolnosti prísť o 300 miliónov eur. Na tlačovej konferencii zároveň obvinil Tarabu, že sa viac zameriava na ovládnutie zálohového systému než na riešenie skutočných problémov.

„Ľudia PET fľaše a plechovky zbierajú, vracia sa až 92 percent zálohovaných obalov. Konečne máme niečo, čo funguje na svetovej úrovni. Taraba v tom však vidí možnosť zisku a predkladá návrh, vďaka ktorému systém politicky ovládne,” povedal Štefunko.

Pripomenul, že Taraba už ako opozičný poslanec hovoril o zoštátnení systému, no rovnako ako teraz ani vtedy nebolo jeho motiváciou zlepšenie systému.

„Je to preňho nízko visiace zárobkové ovocie, ktorým kamufluje, ako manažérsky zlyháva a zanedbáva svoje skutočné úlohy v dynamicky sa meniacom svete,” zdôraznil Štefunko.

Novela zákona o zálohovaní PET fliaš

Šéf envirorezortu Tomáš Taraba 7. augusta oznámil predloženie novely zákona o zálohovaní PET fliaš a plechoviek do skráteného medzirezortného konania. Cieľom legislatívnych zmien je zvýšiť efektívnosť zálohového systému a posilniť dohľad a kontrolu štátu nad správcom systému, ktorý má monopolné postavenie.

„Vznikol tu monopol správcu nákladného systému, ktorý nepodlieha dostatočnej kontrole zo strany štátu. Boli sme preto nútení riešiť podozrenia z rôznej diskriminácie, ktorý monopolný systém spôsobil rôznym výrobcom na trhu. Je neprípustné, aby štát bol iba v polohe štatistu. Navrhovanými zmenami preto posilňujeme postavenie štátu, ktorý nesie za efektivitu a ekonomickú výhodnosť celého systému zodpovednosť,“ zdôraznil Taraba.

Jasne definované kompetencie

Správca zálohového systému pre Euroactiv pripomenul, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR má na základe súčasne platného znenia zákona jasne definované kompetencie na efektívne vykonávanie dozorných a kontrolných funkcií v systéme zálohovania.

„Štát je v dozornej rade systému zálohovania zastúpený tromi zástupcami, má kompetencie preskúmavať účtovnú závierku a prostredníctvom členov dozornej rady kontrolovať účtovníctvo systému zálohovania. Na plnenie týchto kompetencií štát mal a má k dispozícii všetky potrebné podklady,” ozrejmila v mene organizácie vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy Monika Farka.

Ako spresnila, správca zálohového systému predkladá dvakrát do roka správu o činnosti ministerstvu a doteraz neevidoval žiadne výhrady zo strany zástupcov štátu reprezentovaného MŽP SR, ktoré by vyplývali z dozorných a kontrolných oprávnení štátu.