Používate posypovú soľ v blízkosti trávnika? Tu je dôvod, prečo to nerobiť

Zima má svoje čaro. No ak ste majiteľ domu, pravdepodobne sa vám pri pohľade na sneh automaticky vybaví jedno: posypová soľ. Tá sa stáva spoľahlivým pomocníkom pri odstraňovaní ľadu z chodníkov a príjazdových ciest. Ale vedeli ste, že môže spôsobiť vážne škody na vašom trávniku a záhrade?

Experti na starostlivosť o trávnik varujú, že posypová soľ môže mať dlhodobé negatívne účinky na rastliny a pôdu. Ak ju používate bez rozmyslu, možno si sami pripravujete problémy, ktoré budete riešiť ešte na jar.

Ako posypová soľ ničí trávnik?

Možno si myslíte, že trocha soli nemôže urobiť veľa škody, no opak je pravdou. Posypová soľ sa dostáva do pôdy a narušuje jej prirodzenú rovnováhu. Dokáže v pôde pretrvať dlhodobo a zabraňuje rastlinám absorbovať vlhkosť, čo vedie k ich vysychaniu a postupnému odumieraniu. Navyše, keď sa soľ dostane do koreňového systému trávy, rastliny sa prestanú vyživovať a pôda sa stane takmer neobývateľnou pre akékoľvek nové rastliny.

To však nie je všetko. Vysoká koncentrácia soli môže viesť k:

Hnednutiu a odumieraniu trávy – po zime sa môže stať, že sa v okolí chodníka objavia vysušené miesta, kde sa trávnik už neobnoví.

– po zime sa môže stať, že sa v okolí chodníka objavia vysušené miesta, kde sa trávnik už neobnoví. Kyslejšiemu pH pôdy – soľ narušuje rovnováhu živín v pôde a môže brániť rastu iných rastlín.

– soľ narušuje rovnováhu živín v pôde a môže brániť rastu iných rastlín. Toxickému prostrediu pre rastliny – málo rastlín dokáže prežívať v pôde s vysokým obsahom soli.

Existujú rastliny, ktoré znášajú soľ?

Niektoré druhy tráv a rastlín tolerantných voči soli dokážu prežiť, ale väčšina druhov si so soľou neporadí. To znamená, že ak máte váš trávnik udržiavaný a chcete, aby bol zdravý aj naďalej, musíte zvážiť iné možnosti.

Ako chrániť trávnik pred posypovou soľou?

Dobrou správou je, že existuje niekoľko spôsobov, ako minimalizovať negatívne účinky soli na trávnik a záhradu:

Používajte alternatívy – namiesto soli zvážte použitie piesku, drevených pilín alebo ekologických rozmrazovačov, ako je octan horečnatý alebo chlorid draselný.

– namiesto soli zvážte použitie piesku, drevených pilín alebo ekologických rozmrazovačov, ako je octan horečnatý alebo chlorid draselný. Ochranné bariéry – medzi chodníkom a trávnikom umiestnite zábrany, napríklad obrubníky alebo drevené dosky, ktoré zabránia odtoku soli do pôdy.

– medzi chodníkom a trávnikom umiestnite zábrany, napríklad obrubníky alebo drevené dosky, ktoré zabránia odtoku soli do pôdy. Pravidelné preplachovanie pôdy – ak už soľ použijete, skúste pôdu pravidelne polievať, aby ste z nej soľ vyplavili.

– ak už soľ použijete, skúste pôdu pravidelne polievať, aby ste z nej soľ vyplavili. Obnova pôdy – použite organické hnojivá a kompost, ktoré pomôžu obnoviť rovnováhu živín v pôde.

Ak ste už trávnik posypovou soľou poškodili, čo robiť?

Ak vaša pôda obsahuje priveľa soli, nemusí to byť koniec sveta. Pomáha vyššie spomínané zavlažovanie pôdy, pridanie kompostu a dokonca aplikácia sadry, ktorá neutralizuje účinok soli.

Posypová soľ síce pomáha udržiavať chodníky a cesty bezpečné, ale ak ju aplikujete v blízkosti trávnika, riskujete jeho poškodenie. Namiesto toho zvážte ekologické alternatívy alebo preventívne opatrenia, ktoré zabezpečia, že vaša záhrada bude zdravá aj po zime. Premyslite si to teda dvakrát, než opäť siahnete po soli!