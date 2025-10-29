Pozemkový fond a nitrianska univerzita spojili sily, študenti pôdohospodárstva získajú prax priamo v štátnej správe - FOTO

Spolupráca má umožniť mladým ľuďom pochopiť, ako funguje výkon práce vo verejnom záujme.
Memorandum o spolupráci
Slovenský pozemkový fond (SPF) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) uzavreli memorandum o spolupráci. Foto: www.facebook.com
Slovenský pozemkový fond (SPF) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) uzavreli memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je prepojiť akademické vzdelávanie s praxou a podporiť rozvoj novej generácie odborníkov v oblasti pôdohospodárstva a verejnej správy.

Dohoda otvára študentom SPU dvere do reálneho prostredia fondu, kde budú môcť získať skúsenosti s procesmi správy pôdy, právnymi úkonmi, technickými postupmi či s prácou v moderných informačných systémoch.

Spolupráca má umožniť mladým ľuďom pochopiť, ako funguje výkon práce vo verejnom záujme. Od prípravy zmlúv a stanovísk až po komunikáciu so samosprávami a štátnymi orgánmi.

Praktické vzdelávanie priamo v prostredí verejnej správy

Generálny riaditeľ SPF Richard Šmída zdôraznil, že cieľom memoranda je otvoriť dvere pre študentov, ktorí sa chcú naplno venovať pôdohospodárstvu a správe pôdy. Verí, že spojenie teórie s praxou pomôže mladým ľuďom lepšie porozumieť procesom, ktoré formujú budúcnosť krajiny.

Námestník generálneho riaditeľa SPF Rastislav Juhár doplnil, že partnerstvo vytvára priestor pre praktické vzdelávanie priamo v prostredí verejnej správy. „Naším cieľom je, aby mladí odborníci po skončení školy boli pripravení okamžite sa zapojiť do reálnej praxe,“ uviedol Juhár. Memorandum má tak podporiť nielen odborný rast študentov, ale aj celkovú modernizáciu a efektivitu procesov vo verejných inštitúciách.

Významný krok

Z pohľadu univerzity predstavuje dohoda s fondom významný krok k zvyšovaniu kvality vzdelávania. Rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová vysvetlila, že je pre univerzitu kľúčové, aby študenti videli, ako pôdohospodárska politika funguje v praxi. „Spolupráca so Slovenským pozemkovým fondom je dôležitým krokom k zvyšovaniu kvality a atraktivity našich študijných programov,“ dodala.

Memorandum vstupuje do platnosti po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a je uzavreté na dobu neurčitú. Ide teda o dlhodobé partnerstvo, ktoré má ambíciu prispieť k lepšiemu prepojeniu akademickej sféry so štátnou správou a k výchove kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú pripravení reagovať na potreby moderného pôdohospodárstva.

