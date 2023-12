Poslanci prerokujú novelu vodného zákona v skrátenom legislatívnom konaní, návrh predložil minister Taraba

Národná rada SR bude o novele vládneho zákona o vodách a novele zákona o priestupkoch rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. V stredu o tom rozhodli poslanci.

Predĺženie lehoty pre vlastníkov

Schválením novely by sa mala predĺžiť lehota pre vlastníkov malých čistiarní odpadových vôd. Návrh do parlamentu predložil minister envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS). Zmeny sú reakciou na účinnosť novely nariadenia vlády o ustanovení požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, ktorá ale bola oneskorená voči účinnosti novely vodného zákona k 1. januáru 2022.

„Vo vodnom zákone boli ustanovené nové povinnosti pre vlastníkov čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov (ďalej len „malá ČOV“). Vzhľadom na náročnosť zosúladenia existujúceho stavu malých ČOV s prijatou právnou úpravou a povinnosťami z toho vyplývajúcimi pre vlastníkov malých ČOV, je potrebné primerane predĺžiť lehotu,“ približuje schválený materiál.

Povolenie na osobné užívanie vôd

Lehota, v rámci ktorej môžu vlastníci malých ČOV požiadať orgán štátnej vodnej správy o zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, by sa mala predĺžiť do konca roka 2028.

Nepredĺženie lehoty by podľa ministerstva viedlo k nemožnosti prevádzkovať predmetné ČOV, ktoré majú v súčasnosti platné povolenia vydané na šesť alebo desať rokov, podľa predpisov platných do 15. novembra 2022.

„V prípade, že by vlastníci prevádzkovali ČOV do 50 ekvivalentných obyvateľov konali by v rozpore so zákonom, čo by malo za následok uloženie sankcie za porušenie zákona,“ tvrdí predkladateľ.