Národný park Malá Fatra sa rušiť nebude, Taraba sa vyjadril aj ku kúpe pozemkov za dva milióny eur a odstrelu vlkov (video)

Rezort životného prostredia nepodniká v súčasnosti v súvislosti s Národným parkom (NP) Malá Fatra žiadne kroky a rušenie NP je pseudotéma, ktorú nastolila opozícia. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) na tlačovej konferencii.

„Zonácie národných parkov k 1. januáru prebehnú tak, ako boli schválené, a na ostatných sa bude pracovať systémovým spôsobom. Po 1. januári pôjdeme spolu s odbornými tímami do regiónov,“ povedal Taraba.

Kúpy za zhruba dva milióny eur

Zdôraznil, že envirorezort nekúpi ani meter štvorcový pozemku navyše. Prebehnú kúpy za zhruba dva milióny eur, ktoré boli zazmluvnené, pretože inak by hrozila penalizácia. „Nič navyše nepôjde, ten zvyšok – 65 miliónov eur – budeme dávať do modernizácie techniky, do modernizácie Slovenského vodárenského podniku,“ dodal.

Taraba zároveň odmietol, že by podpísal odstrel vlkov. Tvrdí, že len otvoril celospoločenskú debatu o tom, že keď premnožená zver spôsobuje nejaké škody, tak ich musí niekto uhradiť.

„Ja som podpísal jedinú vec, a to vyhlášku, aby sa mohla verejnosť vyjadrovať k tomu, či je udržateľný jav, keď nám rastú škody spôsobené aj činnosťou vlka. Ak by k odstrelu nemalo prísť, tak budeme požadovať náhradu škôd pre poľnohospodárov a rovnaký postup budeme žiadať aj pri raticovej zveri, pretože tam je škoda 120 miliónov eur ročne na plodinách poľnohospodárov, ktoré im nikto nekompenzuje,“ povedal Taraba.

Petícia proti odstrelu vlka

Jasný plán očakáva od ministerstva pôdohospodárstva. Zároveň očakáva od Progresívneho Slovenska, ktoré organizuje petíciu proti odstrelu vlka, že vyzbiera 550-tisíc eur, čo sú škody spôsobené vlkmi. „Na ministerstve životného prostredia na toto peniaze nie sú,“ dodal.

Rezort chystá aj opatrenia v súvislosti s medveďom hnedým. Štátny tajomník envirorezortu Štefan Kuffa (SNS) informoval, že pribudnú dve lokality, v ktorých bude mať trvalé miesto zásahový tím, ktorý má riešiť najvypuklejšie problémy s premnoženým medveďom hnedým v týchto oblastiach.

Ide o lokality Detva (Poľana) a Bojnice. Zároveň, na úrovni Európskej komisie, sa bude rezort snažiť vyjednať podobné podmienky na reguláciu medveďov, ako majú niektoré iné krajiny, ktoré majú vydané ročné kvóty na odstrel medveďa.

Rozpor s platnou legislatívou

Poslanec Rudolf Huliak (SNS) na tlačovej konferencii uviedol, že europoslanci uvaľujú infringmenty na Slovenskú republiku. Europoslanec Michal Wiezik (Progresívne Slovensko/Renew Europe) to odmieta.

„Viesť konania voči členským štátom je výhradnou kompetenciou Európskej komisie a deje sa tak výhradne v prípadoch, keď členský štát koná v rozpore s platnou legislatívou. Je v našom spoločnom záujme, aby na Slovensku platili pravidlá právneho štátu, čo je zároveň jediná možnosť ako sa vyhnúť v budúcnosti ďalším konaniam a vyriešiť tie existujúce,“ uviedol Wiezik.